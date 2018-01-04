Bir ayda 10 kat değerlenen Ripple dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi oldu

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Kripto para birimi Ripple, 3 Ocak'ta yüzde 25 değerlenerek 3 doları geçti ve Bitcoin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi oldu.
Forbes dergisine göre son bir ayda yüzde 1000 değerlenen Ripple'ın piyasa değeri 120 milyar dolarla Bitcoin'in yaklaşık yarısına ulaştı.
Ripple'dan önce ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum'du.
Fortune dergisi, Ripple'ın değer kazanmasının arkasında ne olduğunun bilinmediğini fakat yeni yüksek riskli yatırım fonlarının (hedge fund) yatırımlarının ana nedenlerden biri olabileceğini belirtti.
Diğer para birimlerinin aksine Ripple, merkezi olmayan bir madencilikle üretilmiyor. Ripple'ın para birimleri bir kerede yaratıldı ve bunun büyük bir kısmı yaratıcı şirketin elinde bulunuyor.
Bu artışla birlikte Ripple'ın kurucusu Chris Lansen dünyadaki en zengin insanlardan biri haline geldi. Ripple 2,39 dolarken Lansen'in elindeki Ripple'ların değeri 37 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Ripple'ın 3 doları geçmesiyle Lansen daha da zenginleşti.
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