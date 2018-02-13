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Bir garip cinayet! 'Sevgilisi seks oyununda öldükten sonra....'

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 14:36 | Son Güncelleme

21 yaşındaki Rus kadın Anastasia Onegina, 24 yaşındaki sevgilisi Dmitry Sinkevich'i cinsel ilişki esnasında oynadıkları bir oyun esnasında öldürmekle suçlanıyor.

Cinsel ilişki oyunu lüm getirdi... Akıllara durgunluk veren olayda, Rus kadın Anastasia Onegina, sevgilisi Dmitry Sinkevich'i seks sırasında oynadıkları bir oyun esnasında öldürmekle suçlanıyor.

Akıl almaz olay!

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'Büyü' ile uğraştığı iddia edilen kadın sevgilisinin ölü bedenini bulduktan sonra parçalara ayırdığını kabul ediyor.
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Gizemli olayla ilgili konuşan komşular, genç çiftin 'büyü' konularına oldukça meraklı olduğunu ve erkeğin sosyal medya hesaplarında 'satanist' figürlere ait fotoğraflar olduğunu söylüyor.
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Komşular çiftin çok gürültülü olduğunu da iddia ediyor...
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Adli tıp kurumu ölen gencin öldürüldüğü gün parçalara ayrıldığı sonucuna vardı.
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Ancak Anastasia Onegina sevgilisini öldürdüğü yönündeki suçlamayı kabul etmiyor.
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Onegina'nın sevgilisini ölü bulduktan sonra vücudunu parçalara ayırdığını kabul etmesi ise büyük soru işaretlerine neden oluyor.
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Dimitry'nin sosyal medya hesabından "Anastasia Onegina'ya âşık' ifadesi yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya seks cinsel ilişki

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