Bir interseks bireyin çığlığı: Kendimi öldürmek istedim

Musbahu, hem erkek hem de kadın anatomisine sahip, yani interseks.

Bu da Musbahu'nun biyolojik anlamda erkek ya da kadın olarak tanımlanmasını güçleştiriyor.

Özellikle de Nijerya'nın kuzeyinde büyüyen bir insan için bu zor bir süreç.

Şimdi 24 yaşında olan Musbahu, BBC'ye verdiği röportajda "Çocukluğumda ne kız ne de oğlan olduğumu anladığım an, büyük bir şok yaşamıştım." diyor.

Musbahu, çocukluğunda kendisiyle hep dalga geçildiğini hatırlıyor.

"Okula gitmeyi bırakmıştım çünkü benimle öyle dalga geçiyorlardı ki kendimi kötü hissediyordum" diyen Musbahu "Karşı karşıya olduğum travmadan kurtulmak için kendimi öldürmek istediğim oldu" sözleriyle paylaşıyor hislerini.

ERKEK OLARAK BÜYÜMEK

Musbahu şanslı, çünkü ebeveynleri ve aile üyeleri onu olduğu gibi kabul etmiş.

Ama babası Mushabu'nun doğduğu gün büyük bir travma yaşadığını saklamıyor:

"Böyle korkunç bir şeyi yaşamaktansa ölmeyi yeğlerdim ama Allah'a olan inancım beni ayakta tuttu."

Musbahu çocukluğunu erkek olarak geçiriyor; erkek ismi alıyor ve bir erkek okuluna gidiyor. Ama ergenliğe girdiğinde vücudunda başlayan değişimlerle zorluklar baş gösteriyor.