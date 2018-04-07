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Bir kent karıştı! Rusya’yla savaş çıktığını sandılar

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2018 02:28 | Son Güncelleme

Norveç’in kuzeyinde Rusya sınırı yakınlarında yer alan Vadsø kentinde aniden çalan sirenin vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Bir kent karıştı! Rusya’yla savaş çıktığını sandılar

NRK’nın haberine göre, siren saat 23.50 sularında çalmaya başladı. Sirenin yaklaşık 15 dakika çaldığı belirtildi. Birçok kent sakininin siren sesini duyunca ‘doğu komşularını düşünmeye’ başladığı aktarıldı.

SAVAŞ ÇIKTIĞINI DÜŞÜNDÜLER

Polis memuru Jan-Oleg Schelberg, “Elbette bazıları en kötüsünü bekliyordu, misal savaşın çıktığını düşünüyordu” dedi. Tedirgin vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldıklarını söyleyen Schelberg, sivil savunma güçlerini aradıklarını ama sirenin neden çaldığı bilgisini alamadıklarını anlattı. NRK, Vadsø’da birkaç sirenin bulunduğunu ve sadece birinin çaldığını aktardı.

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