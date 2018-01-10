Bir kez dahi sigara içenlerin 'yüzde 69'u kullanıcı oluyor'

Tütün bağımlılığı üzerine yapılan geniş çaplı bir araştırma, "bir kez dahi sigara içen kişilerin yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü" ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu araştırma, "tütünün tek bir sigarada dahi bağımlılık kapasitesini" gösteriyor.

Araştırma, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Queen Mary Üniversitesi'ne bağlı bilim insanları tarafından, ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zellanda'daki 215 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.

Nikotin ve Tütün Araştırması dergisinde yayımlanan araştırmaya katılan kişilerin yüzde 60'ı en az bir kez sigara içtiğini ifade etti.

Sigara denediğini söyleyen bu kişilerden elde edilen veriler, yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü gösterdi.

Araştırmanın yöneticiliğini yürüten Profesör Peter Hajek, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Sigaranın tek bir deneyimde bile ne denli bağımlılık yapabildiği ilk kez belgelendi" dedi.

Hajek, elektronik sigaralarda ise aynı bağımlılık etkisine rastlanmadığını açıklıyor:

"Elektronik sigaraların da en az standart sigaralar kadar bağımlılık potansiyeli olduğu endişesinin doğru değil.