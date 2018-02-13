HABER

Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

13.02.2018 16:48 | Son Güncelleme

Macaristan'In Mohaç kenti, sadece Osmanlı tarihinde önemli bir yeri olan meydan muharebesiyle değil, kökeni belki de o savaşa dayanan Buşo şenlikleriyle de tanınıyor. Tarık Demirkan'ın izlenimleri.

Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Macaristan'ın Mohaç şehri sadece Osmanlı tarihinden bilinen Mohaç m**eydan m**uharebesiyle değil, aynı zamanda Buşo ş**enlikleriyle de ünlüdür**.

Her yıl Şubat ayı ortalarında gerçekleşen bu şenlik bir tür geleneksel "kışa veda" şenliğidir.

Şenliğe adını veren Buşolar, tahtadan ve hayvan boynuzlarından hazırlanmış boyanmış ürkütücü maskeler takan, üzerine koyun ve keçi postundan dikilmiş kostümler giyip, festival boyunca şehirde dolaşan, ziyaretçileri "korkutan" insanlardır.

Festival şehrin emektar topunun patlamasıyla öğle saatlerinde başlar.

Mohaç

Ardından birbirinden ürkütücü Buşo'lar bir geçit töreni düzenlerler.

Buşoların yanlarındaki "Janke" adı verilen siyahlar giymiş refakatçiler da bu arada seyredenlerin üzerine kül, talaş tozu ve hatta kurum atarlar.

Geçit töreninin ardından şehirde Buşo'ların şehir sakinlerini ve turistleri korkutmaları sürer.

Mohaç

Ellerindeki borularla, zil ve çanlarla gürültü yapan, haykırarak insanları korkutan Buşo'lar bütün gün boyunca şehrin tek hâkimi olurlar.

Bu arada gün boyunca, sergiler, konserler ve diğer kültürel etkinlikler de düzenlenen şehir, akşamki programa hazırlanır.

Akşam güneş batarken şehrin ana meydanında çok büyük bir ateş yakılır.

Bütün Buşolar da meydanda toplanır ve hep birlikte ateş etrafında artık veda eden kış mevsimi kovalanır ve bahar mevsimine merhaba denir.

Peki, ama Buşo şenliklerinin kökeni ne?

Ürkütücü Buşolar nasıl ortaya çıkmış? Hangi gelenek böyle bir "şenlik kahramanı" yaratmış?

Folklor ve halk kültürü uzmanlarının araştırmaları iki ayrı tezi ortaya atıyor.

Bunlardan biri Hırvat kökenlere işaret ediyor.

Mohaç'ın hemen bir sınır kenti olduğunu hatırlatıp, buradaki kültürlerarası iletişimin çok güçlü olduğunu da belirtelim.

Bu teze göre Buşolar Hırvat efsanelerinde yer alan "ormanların ruhunu" temsil etmektedir.

Kışın sonlarına yaklaşıldığında ormanların ruhları, ormanları terk eder ve şehirlere inip artık insanları bıktıran kış soğuklarını kovalarlar.

Diğer bir halk geleneği ise Buşoları doğrudan Osmanlı'ya bağlamaktadır.

Rivayete göre Osmanlı askerleri şehri işgal edinci, şehir sakinleri de kurtulmak için hemen nehir kıyısındaki sazlık ve bataklık alanlara sığınırlar.

Mohaç

Sonra da geceleri ürkütücü kıyafetler giyip zaman zaman şehre iner, ve Osmanlı askerlerini korkuturlar.

Mohaç işte bu halk geleneğini artık on gün devam bir festivalle kutluyor.

Buşo Şenlikleri esnasında şehrin 20 bin olan nüfusu da gelen turistlerle birlikte 50 bine çıkıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.