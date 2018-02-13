Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Bu arada gün boyunca, sergiler, konserler ve diğer kültürel etkinlikler de düzenlenen şehir, akşamki programa hazırlanır.

Buşoların yanlarındaki "Janke" adı verilen siyahlar giymiş refakatçiler da bu arada seyredenlerin üzerine kül, talaş tozu ve hatta kurum atarlar.

Şenliğe adını veren Buşolar, tahtadan ve hayvan boynuzlarından hazırlanmış boyanmış ürkütücü maskeler takan, üzerine koyun ve keçi postundan dikilmiş kostümler giyip, festival boyunca şehirde dolaşan, ziyaretçileri "korkutan" insanlardır.

Her yıl Şubat ayı ortalarında gerçekleşen bu şenlik bir tür geleneksel "kışa veda" şenliğidir.

Macaristan'ın Mohaç şehri sadece Osmanlı tarihinden bilinen Mohaç m** eydan m **uharebesiyle değil, aynı zamanda Buşo ş** enlikleriyle de ünlüdür **.

Akşam güneş batarken şehrin ana meydanında çok büyük bir ateş yakılır.

Bütün Buşolar da meydanda toplanır ve hep birlikte ateş etrafında artık veda eden kış mevsimi kovalanır ve bahar mevsimine merhaba denir.

Peki, ama Buşo şenliklerinin kökeni ne?

Ürkütücü Buşolar nasıl ortaya çıkmış? Hangi gelenek böyle bir "şenlik kahramanı" yaratmış?

Folklor ve halk kültürü uzmanlarının araştırmaları iki ayrı tezi ortaya atıyor.

Bunlardan biri Hırvat kökenlere işaret ediyor.

Mohaç'ın hemen bir sınır kenti olduğunu hatırlatıp, buradaki kültürlerarası iletişimin çok güçlü olduğunu da belirtelim.

Bu teze göre Buşolar Hırvat efsanelerinde yer alan "ormanların ruhunu" temsil etmektedir.

Kışın sonlarına yaklaşıldığında ormanların ruhları, ormanları terk eder ve şehirlere inip artık insanları bıktıran kış soğuklarını kovalarlar.

Diğer bir halk geleneği ise Buşoları doğrudan Osmanlı'ya bağlamaktadır.

Rivayete göre Osmanlı askerleri şehri işgal edinci, şehir sakinleri de kurtulmak için hemen nehir kıyısındaki sazlık ve bataklık alanlara sığınırlar.

Sonra da geceleri ürkütücü kıyafetler giyip zaman zaman şehre iner, ve Osmanlı askerlerini korkuturlar.

Mohaç işte bu halk geleneğini artık on gün devam bir festivalle kutluyor.

Buşo Şenlikleri esnasında şehrin 20 bin olan nüfusu da gelen turistlerle birlikte 50 bine çıkıyor.