Bir kupa, iki kutlama!

Fransa gibi Hırvatistan'da da on binlerce futbolsever milli oyuncuları coşkuyla karşılamaya hazır.Rusya'daki Dünya Kupası finalinde Fransa’nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başlayan Fransızlar, bugün Paris'te şampiyon futbolcuları karşılayacak.

Fransa Milli Takımı kafilesinin havalimanından otobüsle ulaşacağı Champs-Elysees'deki kutlamalara yüz binlerce kişi katılacak. Kafile daha sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda ağırlanacak.

Moskova'daki final maçını tribünden takip eden ve karşılaşma sonrasındaki ödül törenine de katılan Macron, turnuvadan önce Fransız kafilesi Rusya'ya doğru yola çıkarken “Sizlerden tek isteğim var, Fransa’ya ikinci yıldızı getirin” dediğini ve futbolcuların da bunu gerçekleştirdiğini söyledi. RMC radyosuna konuşan Macron "Onlarla çok ama çok gururluyum" dedi ve oynadığı "harika" futboldan dolayı Hırvatistan Milli Takımı'nı da kutladı.

1998 yılındaki turnuvadan sonra ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanan ve şampiyonluk hayali gerçek olan Fransa'da ünlü spor gazetesi L’Equipe "İnanmak için kendinizi cimciklemenize gerek yok, Fransa Milli Takımı Pazar günü tarihine yeni sayfa daha ekledi" başlığını attı.