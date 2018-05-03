Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

26 yaşındaki Yaira Cotto Flores, 14 yaşındaki öğrencisini bir motele götürdüğü için mahkemeye çıktı.

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp...

1 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... ABD başta olmak üzere birçok ülkede her gün patlayan öğretmen-öğrenci rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. 26 yaşındaki Yaira Cotto Flores, 14 yaşındaki öğrencisini bir motele götürdüğü için mahkemeye çıktı. 1 Mart’ta Porto Riko’da gerçekleşen olayda, İngilizce öğretmeninin çocuğa kondom vererek kullanmasını öğrettiği bildirildi.

2 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Yakınlaşmak için çocuğa hediyeler Flores, 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

3 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Ortaokul öğretmeni Debra Lafave, 14 yaşındaki öğrencisiyle seks yapınca hapsi boyladı. Öğretmenin itirafları günlerce gazete sayfalarına taşındı.

4 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Lise öğretmenleri Shelley Dufresne ve Rachel Respess'in erkek öğrencilerle grup seks yaptığı ifşa olunca yer yerinden oynadı.

5 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... ABD'de 26 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson, 14 yaşındaki bir öğrenciye cinsel ilişki öğrettiği için tutuklandı.

6 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen fen öğretmeni, aynı zamanda çocuğa uyuşturucu da verdi.

7 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... California'da bir güzel sanatlar lisesinde öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Camryn Zellinger, bir kız öğrenciyle yakalanınca tutuklandı.

8 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Polis aylarca süren ilişkide Zellinger'in öğrencisine birçok cinsel içerikli mesaj gönderdiğini de belirledi.

9 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... 37 yaşındaki öğretmen Laura Cross'un öğrencisiyle ilişkisi 2014 yılında başladı.

10 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... 14 yaşındaki öğrencsiyle üç yıl boyunca cinsel ilişkiye giren Cross'un kirli sırları ortalığa saçıldı ve öğretmen hapse atıldı.

11 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... ABD'de İngilizce öğretmeni Alexandria Vera, 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı.

12 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Öğretmen, onlarca kez birliktelik yaşandığını ve kürtaj yaptırdığını itiraf etti.

13 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Mahkeme, Vera'ya 30 yıl hapis cezası verdi.

14 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... 41 yaşındaki öğretmen Amy Hood, öğrencilerine yüzlerce çıplak resim gönderdi.

15 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Skandalın boyutu bununla da sınırlı değil. Kadının bir başka öğrencisini arabayla eve bıraktığı sırada oral seks yaptığı da ortaya çıktı.

16 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... 29 yaşındaki ABD'li matematik öğretmeni Haeli Way, Afrika turunda erkek öğrencisiyle birliket oldu. İlişki sırasında öğrencinin ailesi yürüyüş yapıyordu.

17 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Wey'in bir başka öğrenciyle daha seks yaptığı ortaya çıktı. Onlarca kez öğrencileriyle ilişki yaşayan öğretmen hapse atıldı.

18 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Coğrafya öğretmeni Kimberly Naquin, ABD Louisiana'da bir kız öğrencisiyle yakalandı. Öğretmenin 16 yaşındaki kız öğrenciyle evinde ve okulda birlikte olduğu tespit edildi. Okuldaki diğer öğretmenler, Naquin'in ayrıca iki erkek öğrenciyle aynı anda seks yaptığını söyledi.

19 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Öğretmen Jessica ve ve Derrick, evlerinde verdikleri bir partiye kadının öğretmenlik yaptığı lisedeki öğrencilerini davet etti. 28 yaşındaki Jessica Storer, aşırı alkolün etkisi altında olan 18 yaşındaki bir erkek öğrencisiyle evlerinde cinsel ilişkiye girdi. Genç öğretmenin kocasının öğrenciye alkol verdiği ve sarhoş olmasını sağladığı ortaya çıktı.

20 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... 26 yaşındaki öğretmen Brooke Rosendale, düğününden birkaç ay önce 13 yaşındaki bir kız öğrenciyle ilişki yaşadı.

21 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Suçunu itiraf eden Rosendale, ABD Ohio'da üç kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

22 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Alabama'da öğretmenlik yapan Ashley Parkins Pruitt, üç ayrı öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Tutuklanan 28 yaşındaki evli öğretmenin öğrencilerine çıplak fotoğraflar gönderdiği de belirlendi.

23 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Lisede futbol öğretmenliği yapan Cori Beard, 17 yaş altındaki üç öğrencisiyle 12 kez cinsel ilişkiye girdi.

24 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... ABD Chicago'da patlayan skandalın ardından öğretmen yakalandı, bazı ilişkilerin Beard'ın evinde yaşandığı ortaya çıktı.

25 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Öğretmen Brittany Zamora, Arizona'da 13 yaşındaki öğrencisiyle seks yaptığı için gözaltına alındı.

26 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... 27 yaşındaki Zamora'nın sınıfta ve otomobilinde ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

27 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Stephanie Pruett, çocuk yaştaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği için tutuklandı. Okulda İncil derslerine giren Pruett'in baştan çıkardığı öğrenci 17 yaşındaydı.

28 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Fen öğretmeni Melissa Bonkoski, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Bonkoski, 16 yaşındaki öğrencisine mesajlar gönderip kendisiyle ilişkiye girmesi için yalvardı.

29 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... ABD Wisconsin'de öğretmen April Novak, sınıfta öğrencisiyle öpüşürken yakalanınca rezaletin geri kalanı hızla gün yüzüne çıktı.

30 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... Evli öğretmenin 16 yaşındaki erkek öğrenciyle okul binasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği belirlendi, kocası boşanma davası açtı.

31 / 32 Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Otele götürüp... ABD'nin Ohio'da öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Madeline Marx, iki öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.