Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Dolgu için 170 sterlin ödeyen Neale, dolgudan memnun kalmadı. Yapılan ilk dolgunun dudaklarını şişirmesi ve kabuk bağlaması üzerine salonun sahibi ile iletişime geçmeye çalıştı.

Dudakları bu hale geldi! Doktorun cevabı şoke etti...

1 / 11 İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 26 yaşındaki Charlotte Neale dudaklarına dolgu yaptırmak için “BeautyBox By Maggie” adlı güzellik salonundaki ilk randevusuna gitti.

2 / 11 Dolgu için 170 sterlin ödeyen Neale, dolgudan memnun kalmadı. Yapılan ilk dolgunun dudaklarını şişirmesi ve kabuk bağlaması üzerine salonun sahibi ile iletişime geçmeye çalıştı.

3 / 11 Aylarca ona ulaşamadı; ulaştığında ise ona bunun normal olduğunu ikincisine gelmesi söylendi. Bu sırada, canı acımaya başlayan ve yemek yiyemeyen Neale, dolgudan vazgeçerek kliniğe gitti.

4 / 11 Klinikteki Doktor Dan Dye, dudaklarına masaj yapmasını ve salondan şikayet etmemesini söyledi. Buna bir anlam veremeyen Neale, aynı fiyata yaptıracağı ikinci dolgu için tekrar salona gitti.

5 / 11 Salonun sahibi, ilk seferde olanların normal olduğunu tekrar vurguladı. İkinci sefer de de aynı sorunu yaşayan Neale, sosyal medya üzerinden resim paylaşarak durumu anlattı: “Bu sefer dudaklarım balık dudakları gibi oldu. Utancımdan dışarı çıkamıyorum. Acı dolu... Çorba dışında yemek yiyemiyorum. Tamamen şişler ve kabuk bağladılar.”

6 / 11 Salon sahibine ulaşmaya çalıştı ama haftalarca ulaşamadı. Tekrar doktora giden Neale, bu sefer farklı bir kliniğe gitti. Orada hemşire tarafından yapılan soyma ve patlatma işleminin sonuçlarını Instagram hesabına yükledi. Altına da başına gelenleri yazdı. İyileşince durumu Youtube’da 400 beğeni alan bir video ile paylaştı.

7 / 11 Paylaşımlarını internetten gören Doktor Dan Dye, genç kadından suçu salona atmayı kesmesini istedi. Bu konuda baskı kurmak için, kadını sevgilisine oral seks yaptığı için bu hale gelmekle suçladı.

8 / 11 Hatta Neale’ın sevgilisinin başkalarıyla yattığını iddia ederek, Neale’nın paylaşımının altına “Beautyboxbymaggie bunu dudaklarına yapmamıştı, hikayenin sonu. Bu profesyonel o....pu kötü ağzıyla şirketi ve bizi yanlış bir şey yapmakla suçluyor. Kliniği terk ettikten sonra onları sıktırdın...” yazdı. Dan Dye bu yorumunun altına bir de, “Git bir hayat edin, üzgün küçük kız” yazdı.

9 / 11 Salon sahibi Magda Gouzd, nişanlısı Dan Dye’ın tutumunu onaylamadığını, bunu sadece onu üzgün gördüğü için yaptığını söyledi. Ayrıca, bu olayla bir alakası olmadığını, şişmenin normal olduğunu söyledi ve Charlotte Neale’n onları rahat bırakmasını istedi.

10 / 11 Charlotte Neale ise, tepkisini Instagram da paylaştı ve bu durumu herkesin bilmesi gerektiğini, güzellik salonlarına giderken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Dye, bu konuda ona tekrar cevap verdi. Haftalarca sosyal medya üzerinden tartıştılar.