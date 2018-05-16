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Bir ülke daha Kudüs'te büyükelçilik açtı!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasından iki gün sonra, Orta Amerika ülkesi Guatemala da Kudüs'teki büyükelçiliğini açtı. Açılışa Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da katıldı.

Bir ülke daha Kudüs'te büyükelçilik açtı!

ABD'den sonra Guatemala'nın da Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında, ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor.

Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun itirazına rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde bir adım da Guatemala'dan geldi.

Guatemala Devlet Başkanı Morales, Kudüs'teki büyükelçiliğinin yarınki açılışı için İsrail'e gitti. Morales'in bu tartışmalı adımı atmasında, Guatemala'nın ABD’den önemli miktarda mali yardım almasının yanı sıra hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı "ABD tehdidinin" etkili olduğu yorumları yapılıyor. Ayrıca, Morales'in Evanjelik Hristiyan olmasının da Kudüs kararını hızlandırdığı iddia ediliyor.

Yolsuzluk iddiaları Kudüs kararında etkili oldu

Trump gibi siyasette deneyimi olmayan Morales, Eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina'nın 2015'te yolsuzluk iddiaları üzerine istifa etmesinden sonra yapılan seçimlerde göreve geldi.

Seçildikten kısa süre sonra hakkında yolsuzluk iddiaları çıkmaya başlayan Morales ve ailesi, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala'da Uluslararası Yolsuzluk Komisyonu tarafından soruşturuluyordu.

Geçen yıl ağustosta soruşturma ekibini ülkeden kovduğu iddiaları üzerine Morales, ABD'nin yanı sıra BM ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası örgütlerin eleştirilerine maruz kalmıştı.

Hem içeride hem de dışarıda yolsuzluk iddiaları ile sıkışan Morales'in, hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınma riskine karşı Kudüs kararında ABD'nin yanında yer aldığı iddia ediliyor.

ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Genel Kurulu'nda aralık ayında Trump'ın Kudüs kararını yok sayan oylama öncesinde kararı destekleyen ülkelerin isimlerinin not alınacağını ifade ederek ABD'ye "eli mahkum" ülkeleri tehdit etmişti.

Guatemala ABD'den milyonlarca dolar yardım alıyor

Diğer taraftan Güney Amerika'da ABD'den en çok yardım alan ülkelerinden biri olması dolayısıyla Guatemala'nın Kudüs kararında Trump’ın yanında durduğu ifade ediliyor.

ABD, El Salvador, Honduras ve Guatemala’nın kurduğu Kuzey Üçlüsü'ne Refah İçin İttifak Programı adlı bir yardım programı ile mali yardım yapıyor.

Bu yardım kapsamında Guatemala'nın bu yıl toplam 209 milyon dolar alması bekleniyor.

Bunun yanı sıra ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) verilerinde ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 65 milyar dolar civarında olan Guatemala'ya geçen yıla kadar her yıl 100 milyon dolardan fazla yardım yaptığı belirtiliyor.

ABD'nin Güvenlik Yardımları İzleme verilerinde ise Amerikan yönetiminin Guatemala'ya 2012 ile 2015 yılları arasında 75 milyon dolarlık güvenlik yardımı sağladığı gözler önüne seriliyor.

Ayrıca Trump yönetiminin, Guatemala'dan gelen yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesine karşı ülkeye 8 milyon dolar yardım yapması bekleniyor.

Tüm bu yardımların Morales yönetimini ABD'nin Kudüs kararının arkasında durmasını sağladığı ifade edilirken İsrail'in Guatemala ordusuna eğitim desteği sağlaması da dikkati çekiyor.

Morales de Evanjelik

ABD'nin Kudüs kararında Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de bulunduğu Evnajeliklerin rolünün büyük olduğunu biliniyor.

Evanjelikler, Filistin'deki Süleyman Mabedi yeniden inşa edildikten sonra Mesih'in geleceğine inanıyorlar.

Evanjelikler arasında Trump'ın Kudüs kararının bu süreci hızlandıracağına ilişkin bir inanışın söz konusu olduğu iddia ediliyor.

Evanjelik bir Hristiyan olan Morales'in Trump'tan sonra 24 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklayan ikinci devlet başkanı olmasında inancının da etkili olduğu ihtimali öne çıkıyor.

Kudüs kararını açıklarken yaptığı konuşmada Morales, "Guatemala tarihte de İsrail taraftarı olmuştur. Bizim de siyasetin yanı sıra İsrail'in müttefikimiz olduğu ve onu desteklememiz gerektiğini düşünmeye sevk eden Hristiyanca bir düşünce şeklimiz var." ifadesini kullanmıştı.

BM Genel Kurulu'nda aralık ayında yapılan oylamada 128 ülke Trump'ın Kudüs kararını yok sayan karara destek verirken, aralarında Guatemala'nın da bulunduğu 9 küçük ülke ABD'nin yanında durarak karara karşı çıkmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kudüs Guatemala israil Filistin

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
sebep olan herkes bu durumu cözsun simdi.Su mubarek gunde ulkemizi birakip din kardesimiz diye kostugumuz icin ulkemiz elden gidecek.Ulkemde Ankara da istanbul da bombalar patlarken 150-200 sehit verilirken bu lanet terore hicbir filistinli suriyeli görmedim aglayan.
Hükümet israil ile olan anlaşmaları bitirmek için oylama yaptı akp ve mhp oylarıyla israil ile devam kararı alındı. Coca cola alıp dökerek protesto yapan beyinsizlere duyurulur
@moland chp anlaşmaların iptali için önerge verdi akp tarafından reddedildi.. kafanızı kumdan çıkartın laf atacağınıza araştırın...........
@barlas_bayrak_1984 HÜKÜMET Mİ ANLAŞMALARI BİTİRMEK İÇİN OYLAMA YAPTI HEM OYLAMA YAPIP HEM DEVAM MI DEDİ ??
@barlas_bayrak_1984 Yalancıyı nereye satsınlar?
Hayrlı olsun..
zükmkafar ülke parayla satın almışkardır. zaten kendi çiftlikleri
sömürge
Patlat bir coca cola
israilin yok olması süreci başlamıştır .
ABD nin paralı köpekleri, devlet müsveddeleri sıraya girdiler...Ama kazanan Filistin olacak.Çünkü bu Allahın vaadi.Yahudiler rezil ve rüsvay olmaya mahkumlar....
bu kadar tantanaya ne gerek var..!!! filistinde kudus ün doğusunu başkent ilan etsin,,doğu batı berlin misali,,tayipte burda açsın konsolosluk..
SAHİ ÜLKEMİZDE BOMBALAR PATLARKEN KİMLER YAS İLAN ETTİ ACABA?
Türkiyenin israil elçiliği nerede ???
açacaksınız tabiki...hamas terör örgütünden korkacak haliniz yok yaa...
Amerikan kuklaları ZAVALLILAR
@duran.guney HADELEN İNGİLİZ KUKLASI ZAVALLI...
allah hayırlı uğurlu etsinn...
sağcılar amerikan ve israil emperyalizminin elinde. sağcılar başımızda olduğu sürece daha çok kazık yeriz
yas ilan edilmiş yasına basayım onca şehit varken yas yoktu ya.. madenciler ölürken yas yoktu..
Öyle bir ülke mi vardı? Amerika'nın para verdiği ve güdümünde bulunan 3. dünya ülkelerinin efendilerinin emrinden çıkamaması doğaldır. Sudi Arabistan ve Mısır'da açarsa şaşırmam.
@akilbeyhoca ANAN ORALI BİLMİYON MU....
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