Bir ‘Vicdan Konvoyu’ da Diyarbakır’dan

“Mart 2011’den bu yana devam eden Suriye savaşı sırasında, 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş ve on binlerce insan hapishanelere girmiş çıkmış, bir kısmı ise halen hapishanelerdedir. Suriye insan hakları kuruluşlarının son verilerine göre tespit edilebilen tutuklanan kadın sayısı, Mart 2011’den 2017 sonuna kadar 13.581’dir. Mart 2011’den bu yana Suriye savaşı sırasında Suriye rejim güçleri tarafından tutulan ve halen hapishanelerde olan kadın sayısı 6736’dır. Bu sayının 6319’u yetişkin 417’si kız çocuğudur. Bunlar sadece resmi cezaevlerinde tutulanlardır. Hapishane gibi kullanılan diğer türlü boş fabrika vb. binalarda tutulanların sayısı bilinmemektedir. Bizler dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların seslerini duyurmak ve serbest bırakılmaları için dünyaya bir çağrı olarak ‘Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu’nu yola çıkarıyoruz” dedi.

Kadınlar önce basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına İHH İnsani Yardım Vakfı Hanım Kolları Başkanı Sümeyye Dikici yaptı. Suriye savaşında yaşanan kayıplarla ilgili bilgi veren Dikici şöyle konuştu:

Suriye'de rejim güçlerinin hapishanelerinde tutulan kadınların durumuna dikkat çekmek amacıyla Türkiye’nin değişik illerinden yola çıkan ‘Vicdan Konvoyları’na Diyarbakır’dan da bir grup kadın katıldı. Gece yola çıkan kadınlar, 8 Mart’ta Suriye sınırında basın açıklaması yapacak.

Konvoya katılan kadınlardan Sümeyye Bayram, amacını Amerika’nın Sesi’ne şöyle anlattı:

”Katılma hatta yola çıkma sebebimiz, Suriye’deki kardeşlerimizin esaret altındaki, zulüm, işkencelere, kelimelere dökmeye çekindiğimiz işkencelere maruz kalmaları ve dünyanın buna sessiz kalması. Diliyoruz dünyanın vicdanı hareket geçer ve işkence gören kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşur.”

Meral Bozkuş da konvoya katılanlar arasındaydı. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Bozkuş, “Suriye zindanlarındaki çığlıkları duymayan dünyaya bir nebze de olsa onların seslerini duyurabilmek için buna vesile olmak amacıyla yoldayız. İnşallah bunu başarırız, inşallah oradaki kadınların çığlıklarına ses olabiliriz. Bir ya da on içlerinden kaçının kurtulmasına vesile olabiliriz. Bu umutla yola çıkıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra yakınlarıyla vedalaşan kadınlar, Hatay’a doğru yola çıktı. Yarın Hatay’da olması planlanan kadınlar, Türkiye’nin değişik illerinden gelen kadınlarla buluşarak, basın açıklaması yapacak.