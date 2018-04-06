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Birbiriyle aldattığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı

06.04.2018 07:54 | Son Güncelleme

Fransa'nın Lyon kentinde adı açıklanmayan bir adam, aynı anda ilişki yaşadığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı. Times gazetesinin haberine göre internet üzerinden birbiriyle iletişime geçen dört kadın, aldatıldıklarını anlayınca adamın Sathonay-Camp'te bulunan evinin önünde buluşma kararı aldı.

Birbiriyle aldattığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı

Fransa'nın Lyon kentinde adı açıklanmayan bir adam, aynı anda ilişki yaşadığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı.

Times gazetesinin haberine göre internet üzerinden birbiriyle iletişime geçen dört kadın, aldatıldıklarını anlayınca adamın Sathonay-Camp'te bulunan evinin önünde buluşma kararı aldı.

Polis raporuna göre kadınlar adamı makasla tehdit etti, adama tokat attı, hakaret etti ve adamın başına vazo fırlattılar.

27 yaşındaki adamın acil servisi aramasıyla bölgeye polis ve ambulans intikal etti.

Olaydan iki gün sonra gözaltına alınan kadınların, sevgililerine aldıkları kıyafet ve cep telefonu gibi eşyalara da el koydukları öne sürüldü.

Kadınlar Eylül ayında grup olarak şiddet uygulamak ve hırsızlık yapmaktan ötürü mahkeme karşısına çıkacak.

Polise göre olayı küçük yaralarla atlatan adam dört kadının yanı sıra internet üzerinden tanıştığı başka kadınlarla da ilişki kuruyordu.

Le Progres adlı yerel gazete kadınların 'gerçek bir intikam' aldığı yorumunda bulundu.

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