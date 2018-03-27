HABER

Birleşik Arap Emirlikleri: Katar'ın savaş jetleri, iki sivil hava aracımıza tehlikeli bir şekilde yaklaştı

27.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet haber ajansı WAM, sivil havacılık otoritesine atıfla verdiği haberinde, Katar'a ait iki savaş jetinin Pazartesi günü Bahreyn semalarında BAE'ye ait iki sivil hava aracına tehlikeli bir biçimde yakın uçtuğunu aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri: Katar'ın savaş jetleri, iki sivil hava aracımıza tehlikeli bir şekilde yaklaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet haber ajansı WAM, sivil havacılık otoritesine atıfla verdiği haberinde, Katar'a ait iki savaş jetinin Pazartesi günü Bahreyn semalarında BAE'ye ait iki sivil hava aracına tehlikeli bir biçimde yakın uçtuğunu aktardı.

BAE sivil havacılık otoritesinin bu 'provokatif hareketi' kınadığı belirtildi.

Aynı zamanda bu olayın, daha önce Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne benzer iki adet olayın ihbar edilmesinin ardından geldiği ifade edildi.

Geçen yıl Haziran ayında BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn, 'Orta Doğu'da terörizme destek vermekle' suçladıkları Katar'a bir dizi yaptırım kararı almıştı.

BAE bu yaptırım kararları kapsamında Katar'a hava sahasını kapattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gözaltına alındı, ortalık karıştı! AB'den çağrı

Gözaltına alındı, ortalık karıştı! AB'den çağrı

Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi

Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi

Rusya'da 64 kişinin öldüğü AVM yangının görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'da 64 kişinin öldüğü AVM yangının görüntüleri ortaya çıktı

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı

Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı

100 yaşındaki ağaçla evlendi

100 yaşındaki ağaçla evlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.