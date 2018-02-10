Birleşik Kore Kadın Hokey Takımı İlk Karşılaşmalarında Yenildi

Kore kadın buz hokeyi takımı, İsviçre’yle olan karşılaşmalarını 52-8 kaybetti. Ancak maçın esas önemli noktası, Kuzey ve Güney Koreli sporcuların beraber Kore’yi temsil etmesi.

Kuzey Koreli sporcu Jong Sy Hyon, ‘Bence birlikte daha güçlüyüz. Eğer Kuzey ve Güney Kore, bütün sporlarda tek bir takımla yarışırsa, daha iyi sonuçlar alabiliriz’ diye konuştu.

Karşılaşma sonrası taraftarlar, ‘Biz biriz’ yazılı pankart açtı. Daha sonra, Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jang ve Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong Nam, buz hokeyi takımı oyuncularıyla beraber fotoğraf çektirdi.

Kore kadın buz hokeyi takımının karşılaşması, spor ve siyaseti birleştiren ve Kore için tarihi adımların atıldığı bir başka etkinlik oldu. Bir gün önce de Olimpiyatlar’a katılan tüm Kuzey ve Güney Koreli sporcular açılış töreninde tek bayrak altında yürüdü.

Olimpiyatlar’ın Kuzey ve Güney Kore arasında yarattığı yakınlaşmada ayrıca, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Güney Kore Cumhurbaşkanı’nı Pyeongyang’a davet ettti.

Birleşik bir hokey takımı altında yarışmak, iki ülkenin 25 Şubat’ta yaptığı toplantı sırasında kararlaştırılan konulardan biriydi.

Dünyanın altıncı en iyi hokey takımı İsviçreliler’le karşılaşan Koreli sporcular, sadece 2 hafta beraber antrenman yapabildi. Hokey takımından bir Kuzey bir de Güney Koreli oyuncu, açılış töreninde de Olimpiyat ateşini beraber taşıdılar.