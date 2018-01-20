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“Birleşik Krallık AB’ye yeniden girebilir”

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 11:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık Parlamentosu'nda yaşanan kabine değişiklikleriyle geçtiğimiz ay göreve başlayan ve Theresa May'den sonra en güçlü siyasi figür olarak görülen Başbakan yardımcısı David Lidington Birleşik Krallık'ın bir gün reform geçirmiş bir Avrupa Birliği'ne yeniden girebileceğini söyledi.

The Daily Telegraph'taki habere göre Birleşik Krallık'ın AB'den sorumlu bakanı olarak da görev yapmış olan Lidington yeni görevinde gerçekleştirdiği ilk röportajda Birleşik Krallık'ın bir nesil sonra tekrar AB'ye girebileceğini söyledi.

Habere göre Başbakan Theresa May'in AB yanlısı yardımcısı Lidington "10 ya da 20 yıl sonra AB'nin nasıl bir yapıda olacağını tahmin etmek imkansız. Bir nesil sonra belki de çok farklı bir AB, Birleşik Krallık'la bu farklı AB arasında da çok farklı bir ilişki göreceğiz. Bu da gelecek hükümetlerin ve gelecek nesillerin değerlendirmesi gereken bir şey” dedi.

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