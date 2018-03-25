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Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2018 02:15 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ın Ortadoğu'dan sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İstanbul ve Ankara'daki temaslarının ardından, CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtladı. "Afrin'deki operasyonun büyük çapta can kaybına neden olmamasından memnunuz" diyen Burt, PKK-YPG ilişkisini değerlendirdi. "Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz" dedi.

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Birleşik Krallık'ın Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, "YPG ile PKK arasında bağ olduğuna ilişkin iddiaların farkındayız" dedi ve ekledi: "PKK konusunda çok netiz, PKK bir terör örgütüdür. YPG'nin de kendini PKK'dan uzaklaştırması gerektiğini düşündüğümüzü çok net ortaya koyuyoruz.. PKK ile bağları olmamalı"

Ankara ve İstanbul'da, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın'a, Afad Başkanı'ndan Suriyeli muhaliflere, bir dizi temasta bulunan Burt, Türkiye'den ayrılmadan önce CNN TÜRK'e konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi, "Türkiye'nin kendini teröre karşı koruma kararlılığı ve ihtiyacını anlıyoruz. Afrin'deki operasyonun insanların korktuğu gibi büyük çapta can kaybına neden olmamasından memnunuz ve bu çok önemli. Şimdi soru, 'Sırada ne olacak?', Türkiye sınırları ve Kuzey Suriye'nin güvenliğinin sağlandığından emin olmak için bildiğimiz kadarıyla bu, Türk hükümetinin ciddiyetle ele aldığı bir konu. Suriye'deki diğer herşey gibi, çatışmaların azalmasını ve en az çatışma ile güvenliğin sağlanmasını umuyoruz" dedi.

Londra ile Moskova arasında tırmanan casus krizine de değinen Burt, suikast girşiminden bir kez daha Rusya'yı sorumlu tuttu, Türkiye'ye ise desteğinden dolayı teşekkür etti. Burt, "NATO'daki diğer ortaklarla birlikte, Türkiye'ye, yapmış olduğu yorumlardan dolayı minnettarız" dedi.

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ingiltere Afrin Zeytin Dalı Harekatı YPG Alistair Burt Birleşik Krallık PKK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
1878de osmanlı rus savaşını kaybettikten sonra siz gidip osmanlının kontrolünde olan ilk olarak kıbrıs ile mısırı işkal etmedimizmi ee o zamandan beri bu topraklardan çıkmadınızki o zaman nedemek oluyor ben vermedim kısacası şunu desene; benim destek verdiğim illegal silah tüccarları vermiştir veya abd destek olarak gönderdik desene demez bunlar kendilerine göre çok dürüst ve demokrasiler ama hala krallıkla yönetiliyorlar.saygılar
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