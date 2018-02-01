Birleşik Krallık: “Brexit’e etki değerlendirmesi” milletvekillerine sunuluyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 1 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık hükümeti, önemli bir kararla, "Brexit'e etki değerlendirmesini” milletvekillerine teslim edecek.

May'in hükümeti muhtemel Brexit senaryolarının tamamının Birleşik Krallık'ın ekonomik büyümesini yavaşlatacağına işaret eden belgenin yayınlanmasının "ulusal çıkarlara" zarar vereceğini ısrarla belirtmişti.

Ancak Çarşamba günü bir hükümet sözcüsü "hükümetin iradesine uyacağını” ve Brexit'in ekonomiyi mümkün olan en kısa sürede nasıl etkilediğine ilişkin raporu açıklayacağını söyledi.

Hükümet sözcüsü Business Insider'a yaptığı açıklamada "Geçici olmasına ve doğru süreçlerden geçmemiş olmasına rağmen hükümet bu analizi görmek istiyor ise, hükümetin iradesine uyacağız” dedi.

Avrupa Birliği'nden Çıkma Bakanlığı'ndan Robin Walker, milletvekillerine belgenin basılı bir kopyasının Brexit komitesi başkanı Hilary Benn'e gönderileceğini ve milletvekillerinin parlamentoda gizli bir odada bu belgeye ulaşabileceğini söyledi.

May'in raporu yayınlama kararı, İşçi Partisi'nin konuyla ilgili tutumuna bir tepki olduğu düşünülüyor.