Mergim Özdamar / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık mikro boncuk içeren ürünlerin üretimini yasakladı.

İmalatçıların küçük plastik parçaları kozmetik ve yüz süngeri, diş macunu, duş jeli gibi kişisel bakım ürünlerine eklemelerine engel olacak olan karar, zararlı plastik ürünler konusunda "dünyanın en zorlayıcı yasalarından biri" olarak görülüyor.

Mikro boncuklar, tuvalet ve banyo giderlerinden kanalizasyon sistemlerine ulaşarak, oradan okyanuslara ulaşıyor ve deniz yaşamını öldürerek ciddi zararlara neden oluyor.

Uzmanlara göre Birleşik Krallık'ın getirdiği bu yasak, her yıl milyarlarca plastik parçanın okyanuslara ulaşmasını durduracak.

"Mikro boncuk yasası" Independent gazetesinin de desteklediği, Avam Kamarası çevre komitesindeki milletvekillerinin, karton kupalar için "en az 25 peni ücret uygulanmasının zorunlu tutulması" tartışmasının ardından geldi.

Komite'nin karton kupalara ilişkin hazırladığı raporda, Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 2.5 milyar tek kullanımlık kahve kupası tüketildiği ancak yeterli tesis bulunmadığı için atıldığı yazdı.