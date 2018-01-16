HABER

Birleşik Krallık'ta evrensel grip aşısı için araştırmalar başladı

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 14:36 | Son Güncelleme 11 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık'ta bir şirket, dünyanın ilk evrensel grip aşısı olması beklenen bir ilaç için klinik araştırmalar yürütmeye başladı.

Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversitesi temelli Vaccitech şirketinin yürüttüğü klinik araştırmaların küresel halk sağlığı için büyük yararlar sağlayacağı ve aynı zamanda yıllık enjeksiyon ihtiyacını da ortadan kaldıracağı öngörülüyor. Alphabet Inc. şirketinin girişim sermayesi kolu GV de dahil olmak üzere çeşitli yatırımcılardan toplam 27.6 milyon dolar sermaye elde eden şirket, evrensel grip aşısı için iki yıllık bir klinik araştırma yürütmeye başladığını duyurdu.

Bilim insanları, Vaccitech'in patentli grip aşısı MVA-NP + M1'in şimdiye kadar 145 kişi üzerinde güvenli olarak test edildiğini ve bir sonraki adımın aşının insanları gribe karşı koruyup koruyamayacağını bulmak olduğunu belirtti.

Dünya üzerinde bir ilk olan araştırma kapsamında, 65 yaş ve üzeri 862 kişiye aşı yapıldı. Katılımcıların bir kısmına evrensel grip aşısı, diğer kısmına da plasebo aşıları yapılırken, araştırmacılar yeni aşının katılımcıların gribe karşı olan dirençlerini güçlendirmesini umut ediyor.

Ekim 2019'da tamamlanması beklenen evrensel grip aşısının onaylanması durumunda Vaccitech yetkilileri aşının beş ila yedi yıl sonra piyasaya sürülebileceğini söyledi. (Fotoğraflı)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'

Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.