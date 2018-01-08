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Birleşik Krallık’ta May'den "en kapsamlı" kabine değişimi

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 7 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık'ta Theresa May 2016'da göreve başladığından beri kabinesindeki en kapsamlı değişikliği yaparken, Kuzey İrlanda sekreteri James Brokenshire ve Muhafazakar Parti başkanı Patrick McLoughlin görevlerinden istifa etti.

Patrick McLoughlin, Muhafazakar Parti'nin "felaket” genel seçim kampanyası ve güvenlik ihlalinden sonra görevinden ayrıldı.

David Lidington, Damian Green'in görevden alınması nedeniyle boşalan Kabine Bakanı görevine getirildi ancak Green'i fiilen başbakan yardımcısı yapan devlet bakanı görevine getirilmedi.

Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı eski Göç Bakanı olan Brandon Lewis, vekili ise James Cleverly oldu.

Doktorlarla beş yıldan fazla süren çatışmalara rağmen, Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın terfi etmesi bekleniyor.

Hazine Bakanı Philip Hammond, İçişleri Bakanı Amber Rudd ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın görevlerinde değişiklik olmadı ancak May'in ne karar vereceği tahmin edilemiyor.

May'in geçen sene Savunma Bakanı olarak Michael Fallon yerine Gavin Williamson'ı atayacağını neredeyse hiç kimse ön görmemişti.

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