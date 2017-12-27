Birleşik Krallık’ta Muhafazakâr Parti tilki avıyla ilgili baskı altında

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık İşçi Partisi, Muhafazakâr Parti Çevre Bakanı Michael Gove'a, partisinin genel seçim vaadi olan tilki avlanma yasağı ile ilgili olarak, milletvekillerine oy hakkı verip vermeyeceği konusunda baskı yapıyor.

konuyla ilgili gelişmeler, Başbakan Theresa May'in 2018'in başında Avam Kamarası'nın tilki avlanması ile ilgili oyunu kalıcı olarak kaldırmayı duyurduğu söylendiğinde başladı. Böyle bir hareketin kırsal bölgelerde yaşayan muhafazakârları kızdırması bekleniyor.

Muhalefet Çevre Bakanı Sue Hayman, Gove'un hükümetin planlarını açıklayan bir bildiri hazırlaması gerektiğini söyledi.

Hayman, "Ülkede avlanma yasağı devam ederken, halkın büyük çoğunluğu bu zalim ve barbarca faaliyetin geri dönmesini istemiyor. Muhafazakârlar tartışmayı durdurmalı ve bir daha asla tilki avcılığını geri getirmeye çalışmayacaklarını taahhüt etmelidir” dedi.

Hayman ayrıca, "Muhafazakarların hayvan refahı ile ilgili iddiaları doğruysa, tilki avının geri dönüşünü aylar önce göz ardı eder, zayıf düzenlenmiş porsuk avı yönergesini yeniden gözden geçirir ve hayvan refahı için mevcut AB standartlarını yumuşatmaya çalışmazlardı” dedi.