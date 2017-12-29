Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk politikacı Nurten Karahasan hayatını kaybetti

Faruk Zabcı/ Londra, 28 Aralık (DHA) - İngiltere'nin tanınmış Kıbrıs kökenli politikacılarından Nurten Karahasan hayatını kaybetti. Karahasan'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, Nurten Karahasan'ın Royal Free Hastanesinde Perşembe günü hayatını kaybettiği duyuruldu.Daha önce kanser tedavisi görerek hastalığı yenmeyi başarak Karahasan'ın, farklı bir hastalık sebebiyle yattığı hastanede tedavi gördüğü açıklandı.Kuzey Kıbrıs'ın Lefke ilçesinde doğan Karahasan, 1969 yılında ailesiyle birilkte Birleşik Krallığa yerleşmişti. Kuzey Londra Türk Cemiyeti'nde tanınmış bir figür olan Nurten Karahasan, aynı zamanda Enfield Türk Kıbrıs Derneğinin de gönüllü üyesiydi.