Birleşmiş Milletler Mali Krizde

Üye ülkelerden aldığı yıllık iki ayrı finansal katkı payıyla bütçesini sağlayan Birleşmiş Milletler (BM), üye ülkelerin katkı paylarını zamanında ödememesi nedeniyle ekonomik sıkıntıya düştü. Bu durum nedeniyle çeşitli tasarruf tedbirleri ve harcamalarda kısıtlamalara gidilmesinin yollarının arandığı belirtildi.

BM’ye her yıl, ‘barışı koruma bütçesi’ ve ‘genel bütçe’ olmak iki ayrı bütçeye belirlenen katkı paylarını ödemekle yükümlü olan üye ülkelerin bu paylarını zamanında ödememesi nedeniyle BM’nin kuruluşundan itibaren neredeyse her yıl yaşanan mali sıkışıklık son dönemde ekonomik krize dönüştü.

‘Mali kriz önceki yıllara göre çok daha ciddi boyutta’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kuruluşta yaşanan mali sıkıntı ve bütçe açığının ana nedeninin üye devletlerin zorunlu katkılarını zamanında yapmamaları olduğunu, ancak bugünkü durumun daha önceki yıllara göre çok daha ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Genel Sekreter Guterres, üye ülkelere gönderdiği mektupta, uluslararası kuruluşun amaçları doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üye devletleri, BM bütçesine zorunlu mali katkılarını zamanında ve tam olarak yapması çağrısında bulundu. Genel Sekreter üye devletlere ve kurum çalışanlarına gönderdiği yazıda BM’nin içinde bulunduğu sıkıntılı mali durum konusunda bilgi verdi.