Birleşmiş Milletler: Suriye ve Rusya kimyasal silah kullandı!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu’nun bugün yaptığı açıklamada, 15 Ocak’tan önceki 6 ayla ilgili bir rapor hazırlandığı belirtildi. BM, Esed rejiminin, Temmuz ve Kasım'da Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığını açıkladı. BM raporuna göre, Rusya'nın Kasım ayındaki hava saldırısında en az 84 kişi öldü. Savaş suçu olabilecek saldırının gerçekleştiği yer, Halep yakınlarındaki Atareb. Bu bölge Türkiye, Rusya ve İran tarafından 'çatışmasızlık bölgesi' ilan edilmişti. Bu saldırının bilinçli yapıldığına dair bir kanıt bulunamadığı belirtilirken, ayrım gözetmeksizin bu kadar sivilin ölümüne neden olmanın ‘savaş suçu’ olarak adlandırılabileceği vurgulandı. Bu açıklamayla komisyon, ilk kez açık bir şekilde Rusya’nın savaş suçu işlemiş olabileceğini ifade etmiş oldu. TAM BİŞR DRAMA ŞAHİT OLDUK"



Birleşmiş Milletler'den Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarının bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerini bile hedef almasıyla ilgili "Tam bir drama şahit olduk." açıklaması da yapıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin ateşkes ihlaline devam etmesi durumunda Doğu Guta'ya insani yardım konvoyları gönderilmesi konusunda umutsuz olduğunu belirtti. Laerke, dün Duma'daki BM insani yardım araçlarının malzemelerini bırakamadan dönmesine neden olan Esed rejiminin saldırılarıyla ilgili şunları kaydetti: "Dün bölgede tam bir drama şahit olduk. Konvoy bölgeye ulaşır ulaşmaz yeniden bombardıman başladı ve geri çekilmek zorunda kaldık. 70 bin sivile insani yardım ulaştırılması için izin almıştık. Bu kapsamda dün 25 bin sivile ulaşmaya çalıştık ama tırların bazıları geri döndüğü için ne kadar sivile yardım ulaştı tam olarak kestiremiyoruz. Bir kez daha Doğu Guta'da ateşkese riayet edilmesi çağrısında buluyoruz." "46 TIRDAN 10'U DÖNDÜ"



Laerke BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, dün Duma ilçesine gönderilen 46 tırdan 10'unun insani yardım malzemelerini Doğu Guta'ya bırakamadan dönmek zorunda kaldığını hatırlattı.