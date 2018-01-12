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Bisiklet sürmek erkeklerin cinsel sağlığını 'olumsuz etkilemiyor'

12.01.2018 10:49 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD'de yapılan bir araştırmada, bisiklet sürmenin erkeklerin cinsel sağlığı veya ürolojik sağlığını olumsuz etkilemediği sonucuna varıldı. Uzmanlar, araştırmada bisikletçileri ve yüzücüleri kıyasladı ve cinsel ve ürolojik sağlık durumlarının aşağı yukarı benzer olduğunu tespit etti.

Getty Images

ABD'de yapılan bir araştırmada, bisiklet sürmenin erkeklerin cinsel sağlığı veya ürolojik sağlığını olumsuz etkilemediği sonucuna varıldı.

Uzmanlar, araştırmada bisikletçileri ve yüzücüleri kıyasladı ve cinsel ve ürolojik sağlık durumlarının aşağı yukarı benzer olduğunu tespit etti.

Çalışmanın yazarları, bulgularının daha önce yapılan araştırmalardaki bisiklet sürmenin erkeklerin cinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki sonuçlarla çeliştiğini söyledi.

Uzmanlar, bisiklet sürmenin faydalarının "risklerinden çok daha büyük olduğunu" vurguladı.

Çalışmada, İngiltere, ABD, Kanada ve Yeni Zelan'da dan 2.774 bisikletçiyle görüşürüldü. Ayrıca 539 yüzücü ve 789 koşucuyla da cinsel sağlık ve ürolojik fonksiyonları sorgulayan bir anket yapıldı.

Uzmanlad bu üç gruptaki cinsel sağlık ve ürolojik fonksiyonların benzer halde olduğunu ve sadece bazı bisikletçilerin idrar yolunun daralması riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ayrıca, iki yıldan fazla süredir haftada üç kereden ve günde ortalama 40 kilometreden fazla olmak üzere yoğun bir şekilde bisiklet kullanan bisikletçilerle, keyif için bisiklet kullananların cinsel ve ürolojik sağlık durumlarında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmadığı vurgulandı.

Üroloji güncesi adlı bilimsel bir yayımda yer alan çalışmayı yapan uzmanlar, bulgularının daha önce bazı araştırmalarda varılan bisiklet sürmenin cinsel sağlığı olumsuz etkilediği sonucuyla çeliştiğini söyledi.

Uzmanlar, daha önceki çalışmalarda karşılaştırma grubu bulunmadığına ve araştırmaların az sayıda kiyiyle yapıldığına dikkat çekti.

Araştırmanın baş yazarı California Üniversitesi'nden benjamin Breyer "Bisiklet sürmenin müthiş kardiovasküler faydaları var ve eklemler üzerinde de etkisi az. Bisikletçilerin sağlıkları için elde ettikleri fayda, risklerden çok daha büyük" dedi.

Çalışmaya göre, bisikletçilerin genital bölgelerde uyuşukluk olması riski çok daha fazla. Ancak pedal çevirirken bunun beşte birlik kısmını ayaktayken yapmak, bu riski de önemli ölçüde düşürüyor.

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