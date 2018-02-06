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Bitcoin, Aralık zirvesinden %70 düşerek 6 bin doların altına indi

06.02.2018 14:18 | Son Güncelleme

Piyasa değeri bakamından dünyanın en değerli kripto parası olan Bitcoin'de günlerdir devam eden sert düşüş, fiyatın 6 bin dolar seviyesinin altına inmesine neden oldu. Sanal para Aralık'ta gördüğü 20 bin dolar zirvesinin %70 altında.

Bitcoin, Aralık zirvesinden %70 düşerek 6 bin doların altına indi

Piyasa değeri bakamından dünyanın en değerli kripto parası olan Bitcoin'de günlerdir devam eden sert düşüş, fiyatın 6 bin dolar seviyesinin altına inmesine neden oldu.

Aralık ayında 20 bin dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, özellikle Asya ülkelerinde kripto paralara karşı yürütülen yasal düzenleme çalışmaları haberleriyle geriliyor.

Dün ABD'de başlayan ve ardından tüm küresel hisse piyasalarına yayılan sert düşüşler de Bitcoin'deki satış dalgasını etkileyen faktörler arasına eklendi.

Küresel piyasalarda riskten kaçan yatırımcıların, gelişmiş ülke tahvillerine yöneldiği ifade ediliyor.

Bitcoin'in yanı sıra Etherum ve Ripple gibi işlem hacmi bakımından büyük diğer kripto para birimlerinde de bugün yüzde 25'in üzerinde düşüşler yaşanıyor.

Bitcoin 2017'de yüzde 445 prim yapmış, artan medya ilgisi karşısında pekçok uzman Bitcoin'in riskli bir seçenek olduğu konusunda yatırımcıları uyarmıştı.

Bitcoin, Aralık zirvesinden %70 düşerek 6 bin doların altına indi

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