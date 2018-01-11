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Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 21:11 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yapay zeka teknolojisi kullanarak seks robotları üreten şirket, yeni yılda erkek görünümlü robotları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

2017, milyonlarca insanı besleyebilen pirinçten, görme yetisi olmayanlara görüş kazandıran gözlüğe kadar dünyaya birçok yenilik kazandırdı. Bu yenilikler, yeni yılda insanoğlunun hayatına hangi teknolojilerin gireceği konusunda merak uyandırırken, bunlardan birisinin biyonik penis olacağı öğrenildi.

BİYONİK PENİS TEKNOLOJİSİ

Independent’ya yer alan habere göre Realbotix adlı şirket, geçen yıl Harmony adı verilen ve bir yapay zeka uygulamasıyla çalışan, sohbet etme, hatta baştan çıkarma kapasitesine sahip kadın görünümlü seks robotları üretti. Şirket bu yıl erkek seks robotlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çeşitli şekil ve boyutlarda üretilecek erkek robotlarda biyonik penis teknolojisi kullanılacak.

KAÇ PARAYA SATILACAĞI BELİRSİZ

Realbotix’in kurucusu Matt McMullen, Daily Star Online’a yaptığı açıklamada erkek seks robotları üretmek için yoğun şekilde çalıştıklarını duyurdu. McMullen, vibratörden daha ileri bir teknolojiye sahip olduğunu söylediği biyonik penisin modüler olacağını ve istenilen süre boyunca kullanılabileceğini belirtti.

İsmi henüz belirlenmeyen erkek seks robotlarından satın almak isteyenlerin ne kadar ödeme yapacağı belirsiz. Harmony kadın robotların fiyatı ise 15.000 dolar civarında.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka seks robotu

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ATEŞLİ KADINLARA DUYURULUR. BİZ DE RAHAT EDERİZ.
buna vereceğiniz parayı erkeklere verin daha memnun kalırsınız
süper bir gelişme genelde kısa olduğundan memnuniyetsizlik ve tatminsizlik hep oluyordu şimdi daha iyi olmuş sipariş esnasında santimetre belirtme veya ayarlanabilir uzunlukta olması gerekir çünkü standardlar herkese uygun olmuyor süre kısa oluyor sevişme konuşma olmadığından robotik durumdan daha berbat şeyler yaşanıyor iyi olmuş
@yildizyildiz54 sen denk gelmemissin
@yildizyildiz54 al bir tane daha ! iki atımlık mermisi var aklınca erkek
@yildizyildiz54 gerçeğin yerini tutmaz yavrum
dunyanin sonu geliyor
hah bi bu eksikti şimdi tam oldu işteee
sünnetli olanida varmis müslüman kadinlar icin:))
@frei34 efendi bu müslüman takıntın nerden geliyor acaba, senin anan bacın karın müslümanmı, zannetmiyorum ama önce onları müjdele, şayet değillerse sünnetli sünnetsiz fark etmez zaten,
Hocam bu robotlan sex yapmak zinamidir? Günahi varmi merak ettim...
Yok satar
ERKEĞE ŞİŞME VARSA DİĞER CİNSLEREDE BÖLESİ OLACAKMIŞ DEMEKKİ EVLİLİĞE KARŞI OLANLAR YAŞADI LEZ LER YAŞADI TOPLAR YAŞADI PARAYA İHTYACI OLANLARADA PARA VERECEKMİ NAHHH GENE HAKİKİSİNE KALANLAR ONLARA MUHTAÇ PARA PARA İLLADA
Robot muymus efenim
yildizyildiz cocugu hafife alma neyin ne olacağı belli olmaz . :))
Canlı ve kanlı dururken, ne idüğü belli olmayan, nefesini heyecanını kalp atışlarını ve içinde kıpır kıpır hissedemediğin bir ''cisim''.... Boşver in hanımefendiler bunları. Organik olan her şey faydalıdır. Unutmayın bu sözümü.....
Kökümüzü kurutacaklar
NE GEREK VARDI ŞİMDİ BU İŞ İÇİN ROBATA..
wuuuu ;)) neden olmasın ki ? bence güzel.
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