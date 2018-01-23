‘Bizi Taciz Edene Soluk Aldırmayacağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası kamuoyuna, "Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar, bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız” mesajını verdi.
Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin değerlendirmesini operasyon sırasında hayatını yitiren TSK mensubu Asteğmen Musa Özalkan'ın cenaze namazı sonrasında yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması ve dua okumasının ardından Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camii avlusunda bulunanlara seslendi. Erdoğan, "Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz, Mehmetlerimiz bu karda, kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir kavme, herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değil, bu operasyon tamamıyla PYD/YPG/PKK gibi terör örgütlerine yönelik, DEAŞ gibi bir terör örgütüne yönelik operasyondur. Bu operasyonu Allah'ın izniyle milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam” dedi. Türkiye'nin operasyonu yürütmekte kararlılığını vurgulayan Erdoğan, "Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar, bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız” diye konuştu.
Musa Özalkan'ın cenaze namazına TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.
Bu arada Özalkan'ın, Suriye–Telafer'de Türkmenler için okul veya kültür merkezi inşa edilmesi vasiyeti olduğu açıklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, Özalkan'ın vasiyetini Bahçeli'nin kendi kişisel maddi imkanlarıyla yerine getireceğini duyurdu.
TSK'dan ikinci can kaybı duyurusu
Genelkurmay Başkanlığı, Musa Özalkan'ın, Kilis'in Gülbaba Köyü'nün doğusunda terör örgütleriyle çatışma sırasında öldüğünü duyurmuştu.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan bugün yapılan açıklama ile Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında, Ömer Uşağı kuzeyinde Suriye'de bir TSK mensubunun hayatını kaybettiğini de duyurdu.
Genelkurmay'ın açıklaması sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, ölen TSK personelinin kimliğini açıkladı. Çavuşoğlu, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın hayatını kaybettiğini ve terörle mücadeleye devam edileceğini belirterek, başsağlığı diledi.
Türkiye'de ayrıca Twitter'da Musa Özalkan ve Oğuz Kaan Usta için etiketler de oluşturularak çok sayıda mesaj paylaşımı yapıldı.
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