Bloomberg: Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu bulunması Halkbank'a zorluk çıkarabilir

Son Güncelleme 4 saat önce 04.01.2018 20:10 |4 saat önce

New York merkezli haber ajansı, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de görülen davada altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmasını değerlendirdi. Bloomberg'e göre ABD yönetimi Halkbank'ın da suç işlediğine kanaat getirirse, bankanın Amerikan dolarıyla işlem yapmasını engellemeye kadar varabilecek bazı kararlar alabilir.

AFP New York merkezli haber ajansı Bloomberg, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de görülen davada altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmasını değerlendirdi. Bloomberg'e göre ABD yönetimi Halkbank'ın da suç işlediğine kanaat getirirse, bankanın Amerikan dolarıyla işlem yapmasını engellemeye kadar varabilecek bazı kararlar alabilir. Ajans bunun, küresel anlamda işlem yapan herhangi bir banka için zorluk yaratan bir durum olacağına dikkat çekti. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı jürinin kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Yabancı bankaların ve bankacıların bir seçeneği var: İran'a ve diğer yaptırım uygulanan ülkelere ya açıkça yardım edersiniz ya da uluslararası bankacılık topluluğunun bir parçası olmayı tercih edersiniz. Ama bunların ikisini aynı anda yapamazsınız" ifadelerine yer vermişti. Bloomberg'e göre bu açıklama da, yaptırım kararlarını uygulamaya sokmakla yükümlü ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) harekete geçeceğianlamına gelebilir.