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Bloomberg: Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu bulunması Halkbank'a zorluk çıkarabilir

04.01.2018 20:10 | Son Güncelleme 4 saat önce

New York merkezli haber ajansı, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de görülen davada altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmasını değerlendirdi. Bloomberg'e göre ABD yönetimi Halkbank'ın da suç işlediğine kanaat getirirse, bankanın Amerikan dolarıyla işlem yapmasını engellemeye kadar varabilecek bazı kararlar alabilir.

AFP

New York merkezli haber ajansı Bloomberg, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de görülen davada altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmasını değerlendirdi.

Bloomberg'e göre ABD yönetimi Halkbank'ın da suç işlediğine kanaat getirirse, bankanın Amerikan dolarıyla işlem yapmasını engellemeye kadar varabilecek bazı kararlar alabilir.

Ajans bunun, küresel anlamda işlem yapan herhangi bir banka için zorluk yaratan bir durum olacağına dikkat çekti.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı jürinin kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Yabancı bankaların ve bankacıların bir seçeneği var: İran'a ve diğer yaptırım uygulanan ülkelere ya açıkça yardım edersiniz ya da uluslararası bankacılık topluluğunun bir parçası olmayı tercih edersiniz. Ama bunların ikisini aynı anda yapamazsınız" ifadelerine yer vermişti.

Bloomberg'e göre bu açıklama da, yaptırım kararlarını uygulamaya sokmakla yükümlü ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) harekete geçeceğianlamına gelebilir.

Resmi adı "ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya karşı" olan davada Atilla'ya "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma", "kara para aklama" ve "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlamaları yöneltilmişti.

Jüri, kara para aklama haricinde tüm suçlamalardan Atilla'yı suçlu bulmuştu.

Halkbank'tan yapılan açıklamada ise "Hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır" denilmişti.

Reuters Hakan Atilla'nın mahkemede yapılan bir çizimi 'Kara listeye girebilir'OFAC, bazı para cezalarından bankaları Amerikan bankacılık sisteminden atmaya varacak bir takım cezalar verme yetkisine sahip bir kurum.

ABD Hazine Bakanlığı'nda eski yaptırım araştırmacısı olarak çalışan Jack Glover ise Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Halkbank herhangi bir uygulamaya uğramazsa şaşırırım. Hazine Bakanlığı'nda şimdi bu tartışmalar dönüyordur. Banka ya da bu sisteme dahil olan kişiler kara listeye girebilir ya da bir takım cezalar alabilir" diyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank'ın hisse senetleri 2017 yılında yüzde 15 değer kazanmıştı.

Bankacılık sektöründe ise bu oran yüzde 32'ydi.

Halkbank'ın hisse senetlerinin ise mahkeme kararının ardındanyükseldiği görüldü.

Londra'daki Investec Bankası'nın gelişmekte olan piyasalar masasında çalışan Julian Rimmer bankanın hisselerinde görülen hareketi Bloomberg'e, "Halkbank'a dair en kötü haber akışının geride kaldığına dair bir algı yüzünden yaşanmış olabilir. Ancak bunun sonucunda herhangi bir yaptırım kararının gelmemesini olası görmüyorum" diyerek yorumladı.

8 soruda Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu bulunduğu dava: Bundan sonra ne olacak?İbrahim Kalın: Hakan Atilla davası da karar da skandalErtelenen Reza Zarrab davasında kilit isimler kimler?NBC'nin iddiası: Zarrab itirafçı olduNew York Başsavcılığı: Zarrab hâlâ federal hapishanede'Zarrab, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemeye çalışmış olabilir'

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