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BM: 1,5 ayda 270 binden fazla Suriyeli İdlib ve Hama'yı terk etti

31.01.2018 02:56 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendiren Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Suriye hükümetine bağlı güçlerin başlattığı harekat sonrası 15 Aralık'tan bu yana 270 binden fazla kişinin İdlib vilayetinden ve Hama kentinden ayrıldığını açıkladı. Mueller, Zeytin Dalı Harekâtı sonrası Afrin'de evlerini terk etmek zorunda kalanlar hakkında da kısaca bilgi verdi.

EPA İdlib'de hava saldırısı düzenlenen pazar alanı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye hükümetine bağlı güçlerin başlattığı harekat sonrası 15 Aralık'tan bu yana 270 binden fazla kişinin İdlib vilayetinden ve Hama kentinden ayrıldığını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendiren Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, İdlib ve Hama'dan ayrılanların kış aylarını çadırlarda ve çok zor şartlar altında geçirecekleri uyarısında bulundu.

Örgütün insani yardımlardan sorumlu yetkilisi olan Mueller, yerel yönetimlerin bu bölgelere insani yardım ulaştırılmasını engellemelerinin de kendilerini kaygılandırdığını söyledi.

Mueller son 1,5 ayda İdlib'de en az 16 hastane ve kliğine saldırı düzenlendiğine dikkat çekti.

BM yetkilisinin açıklamasına göre bölgede 160'a yakın geçici yerleşim birimi oluşturuldu.

Suriye ordusu 15 Aralık'ta Rusya'nın da desteğiyle İdlib'de askeri harekata başlamış ve cihatçı grupları ve onların müttefiklerini hedef aldığını açıklamıştı. İdlib'de son olarak Salı günü Ariha kentinde bir pazar yerine hava saldırısı düzenlenmiş, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildmişti.

İdlib, iç savaşın 7 yıldır sürdüğü Suriye'de, Kürt bölgeleri hariç hükümetin kontrolü dışındaki tek vilayet.

Suriye'de 13 milyondan fazla kişi insani yardım muhtaç. 2011'de başlayan iç savaşta evlerini terk ederek ülkede başka bölgelere yerleşenlerin sayısı da 6 milyondan fazla.

'Afrin'de yaklaşık 1**6 bin kişi evlerini terk etti'**

Öte yandan Ursula Mueller, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 11 gün önce Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde son duruma ilişkin de kısaca bilgi verdi.

Mueller, operasyon sonucu evlerini terk eden 15 bine yakın kişinin Afrin'de başka bölgelere, 1000'e yakın kişinin de Halep'e gittiğini söyledi.

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