BM: 2017'de küresel ısınmanın faturası ağır oldu

Birleşmiş Milletler (BM) 2017 iklim raporunda iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yaşanan tabiat olaylarının 2018 yılında da devam edeceğini açıkladı. Raporda geçen üç yılda kaydedilen rekor sıcaklıkların Arktik ısınma ve Güney Afrika'da su sıkıntısına neden olduğu belirtildi.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü 2017 iklim raporuna göre ise Arktik'te (Kuzey Kutbu ve çevresi) rekor sıcaklıklar yaşanırken tam tersine Kuzey yarım kürenin nüfusu yoğun bölgelerinde ise dondurucu soğuklar yaşandı.

"2018'in başlangıcında da 2017'de kaldığımız yerden devam ettik ve aşırı iklim olayları birçok can aldı ve yaşama zarar verdi" şeklinde konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, Avustralya ve Arjantin'i sıcak hava dalgaları, Kenya ve Somali'yi kuraklığın ve Güney Afrika'yı da su sıkıntısının vurduğunu açıkladı.

Küresel deniz yüzeyi ısısının da 2017 yılında kaydedilen üçüncü en yüksek sıcaklığa ulaştığı ve bunun kutuplardaki buzulların erimesine ve Avustralya'daki mercan kayalıklarının beyazlamasına neden olduğu belirtildi.