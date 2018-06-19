BM: 'ABD Yönetimi Çocukları Ailelerinden Ayıran Politikalara Derhal Son Vermeli'

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere karşı uyguladığı “sıfır tolerans” uygulamasına ve sınırı yasa dışı yollarla geçen ailelerin çocuklarının ellerinden alınarak ayrı yerlerde tutulmasına sert eleştiriler sürüyor.
Birleşmiş Milletler, ‘38. İnsan Hakları Komisyonu Oturumunda ’ konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid El Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump’ın çocukları kullanarak ailelerine karşı uyguladığı göçmenlik politikalarını eleştirdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Meksika sınırında uygulanan bu politikayı eleştirdi ve “ABD Yönetimi çocukları ailelerinden ayıran politikalara derhal son vermeli” dedi.
“Acımasız bir uygulama”
El Hüseyin oturumun açılış konuşmasında uluslararası insan hakları ihlallerini değerlendi. El Hüseyin, son altı haftada yaklaşık iki bin çocuğun ebeveynlerinden zorla ayrıldığını belirtti.
El Hüseyin ayrıca, ABD'deki Amerikan Pediatri Derneği'nin ailelerinden ayrılan göçmen çocuklarla ilgili, ”ömür boyu sonuçlara neden olacak, onarılmaz zarar yaratabilecek, hükümet tarafından onaylanmış bir çocuk istismarı. Acımasız bir uygulama” dediğini hatırlattı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de ABD ve dünyada tepki gören, göçmen çocukların ailelerinden ayrı tutulma uygulamasına kayıtsız kalmadı.
Genel Sekreter Guterres, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Herhangi bir devletin çocukları istismar ederek bu yolla ebeveynleri caydırmak istediği düşüncesi vicdanları yaralıyor” dedi.
Genel Sekreter Guterres, ABD yönetimini derhal uyguladığı politikaya son vermeye davet etti.
Genel Sekreter, “Çocukların ailelerinden ayrılarak travma yaşamalarına izin verilmemelidir. Ailelerin birliği korunmalıdır. Çocukların ailelerinden ayrılarak ruhen sarsılmamaları gerekir. Aile bütünlüğünün korunması gereklidir. Tüm göçmen ve mültecilere saygılı ve onurlu davranılması gerekir” dedi.
Birleşmiş Milletler 38. İnsan Hakları Komisyonu 6 Temmuz’a kadar devam edecek.
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