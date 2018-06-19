BM: 'ABD Yönetimi Çocukları Ailelerinden Ayıran Politikalara Derhal Son Vermeli'

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere karşı uyguladığı “sıfır tolerans” uygulamasına ve sınırı yasa dışı yollarla geçen ailelerin çocuklarının ellerinden alınarak ayrı yerlerde tutulmasına sert eleştiriler sürüyor.

Birleşmiş Milletler, ‘38. İnsan Hakları Komisyonu Oturumunda ’ konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid El Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump’ın çocukları kullanarak ailelerine karşı uyguladığı göçmenlik politikalarını eleştirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Meksika sınırında uygulanan bu politikayı eleştirdi ve “ABD Yönetimi çocukları ailelerinden ayıran politikalara derhal son vermeli” dedi.

“Acımasız bir uygulama”

El Hüseyin oturumun açılış konuşmasında uluslararası insan hakları ihlallerini değerlendi. El Hüseyin, son altı haftada yaklaşık iki bin çocuğun ebeveynlerinden zorla ayrıldığını belirtti.

El Hüseyin ayrıca, ABD'deki Amerikan Pediatri Derneği'nin ailelerinden ayrılan göçmen çocuklarla ilgili, ”ömür boyu sonuçlara neden olacak, onarılmaz zarar yaratabilecek, hükümet tarafından onaylanmış bir çocuk istismarı. Acımasız bir uygulama” dediğini hatırlattı.