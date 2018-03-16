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BM: ‘Afrin’den Endişe Verici Raporlar Alıyoruz’

16.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) sözcüsü Ravina Shamdasani, “Afrin'den hava saldırıları ve kara saldırılarına bağlı olarak meydana gelen sivil ölümler ve yaralanmalarla ilgili son derece endişe verici haberler alıyoruz” dedi

BM: ‘Afrin’den Endişe Verici Raporlar Alıyoruz’

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) sözcüsü Ravina Shamdasani, “Afrin'den hava saldırıları ve kara saldırılarına bağlı olarak meydana gelen sivil ölümler ve yaralanmalarla ilgili son derece endişe verici haberler alıyoruz” dedi.

Shamdasani, gazetecilerin Suriye’deki son durumla ilgili çeşitli sorularını yanıtladı. Shamdasani, Afrin’de insani durumun kötüleştiğini belirterek kentteki tek tam tıbbi teçhizatlı hastanenin yaralıların akınına uğradığını söyledi.

‘Sivillerin Afrin’den ayrılmasına izin verilmeli’

Sözcü Shamdasani, çatışmaların yaşandığı Afrin’de, sivillerin öldürülme, yaralanma, kalkan olarak kullanılması gibi tehlikeler içerisinde olduğunu belirtti.

Afrin’de sivillerin tahliyesi için tarafları gerekli önlemleri almaya davet eden Shamdasani, “ Afrin’den ayrılmak isteyen sivillere izin verilmeli. Afrin’de kalan siviller de korunmalı” diye konuştu.

Shamdasani, kentte yaşanan su sıkıntısına da dikkat çekti. Sözcü, “Kaynaklarının Türk tarafından yönetilen güçler tarafından kontrol edilmesi nedeniyle ciddi bir su sıkıntısı var” diye konuştu.

UNICEF:” Afrin’de çocuklar ölüyor”

BM Çocuk Fonu (UNICEF), Afrin'den gelen raporlar doğrultusunda bölgede başlayan çatışmalarda düzinelerce çocuğun öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Kentte yaşanan su sıkıntısına da dikkat çeken UNICEF, görüştüğü uzmanlara sağlıksız içme suyu nedeniyle 250 bin kişinin hastalanma riski taşıdığını belirtti.

Afrin’de en az 20 sivil öldü iddiası

Bu arada Suriyeli Kürt güçler, Türkiye’nin Afrin’deki bombardımanı ve hava operasyonlarında en az 20 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Redur Halil, Türk güçlerinin Eşrefiye mahallesine yönelik bombardımanında 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, ölü sayısını 18 olarak açıkladı. Grup, Afrin sokaklarında yatan 4 kişinin cansız bedeninin videosunu yayınladı.

Bölgede YPG unsurlarına karşı Ocak ayından bu yana operasyon düzenleyen Türk ordusu Afrin kenti çevresindeki kuşatmasını hemen hemen tamamladı. Bölge sakinleri ekmek, su ve elektrik sıkıntısı çektiklerini belirtiyor.

Yüzlerce sivilin yardım bulmak için kenti terk edip komşu köylere doğru yol aldığı haberleri geliyor. İçeride hala on binlerce sivilin olduğu tahmin ediliyor.

Doğu Guta’da da 46 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta’da Rus ve Suriye hükümetinin hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Merkezi İngiltere’de bulunan grubun açıklamasında, Kafr Batna kentinin misket bombaları, napalm benzeri yanıcı silahlar ve konvansiyonel patlayıcılarla vurulduğunu belirtti.

Esat rejimine bağlı güçler, muhaliflerin elindeki bölgede ilerleyişini sürdürürken, bu durum sivillerin toplu göçüne neden oluyor. Guta bölgesindeki hastanelere destek veren bir tıbbi yardım kuruluşu olan Suriye Amerikan Tıp Toplumu, Kafr Batna’daki doktorların ağır yanıklarla yaralanan hastaları tedavi ettiğini belirtti.

Beyaz Kasklılar olarak bilinen Suriye Sivil Savunma adlı arama kurtarma grubu da, şu ana 42 ceset tespit ettiğini kaydetti. Grup, sokakların ceset parçalarıyla dolu olduğunu ve ölü sayısının artmasını beklediğini bildirdi.

Rus Savunma Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 2 bin kişinin bölgedeki mahalleleri terk ettiğini bildirdi. Dün ise Suriye iç savaşında tek bir günde en fazla sivilin toplu göçüne sahne oldu. Hamuriye ve muhaliflerin elindeki diğer kent ve kasabalardan on binlerce kişi göç etti.

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