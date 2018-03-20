BM: 'Afrin’den Yüz Binden Fazla Sivil Göç Etti'

Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin Afrin’in kent merkezine düzenlediği operasyon öncesinde 100 binden fazla kişinin kenti terk ettiğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük brifingde yaptığı açıklamada Afrin’den çatışmalar nedeniyle 100 binden fazla sivilin ülkenin başka bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Sözcü Dujarric, Afrin'den göç eden sivillerin büyük bir bölümünü oluşturan 75 bin kişinin, Tel Rıfat’a yerleştiğini belirtti. Afrin’den göç edenlerin diğer kısmının da Nubul, Zahra çevresindeki diğer köylere yerleştiğini kaydetti. “Ateşkes kararına uyulmasını istiyoruz” Sözcü Dujarric, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarını başka bölgelerde de sürdürme çabası olduğu, Genel Sekreter’in ileride Kürtlere yönelik olası operasyonlarla ilgili her hangi bir şey söyleyip söylemediğiyle ilgili bir soruyu da yanıtladı. Sözcü Dujarric, “Suriye’de, şu anda devam eden veya ileride meydana gelebilecek çatışmalarla ilgili, BM Güvenlik Konseyi 2401 sayılı bir karar almıştır. Bu karara tam olarak uyulmasını istiyoruz.” diye cevapladı.

“Doğu Guta ve Afrin’de yüzlerce sivil öldü” Birleşmiş Milletler’i Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Ali el Zatari de Afrin’den 100 bin sivilin göç ettiğini söyledi. El Zatari, Afrin’den Tel Rıfat’a göç eden sivillerin kentte bulunan 16 okulun tamamına yerleştirildiğini, bu yüzden Tel Rıfat’ da eğitim aksadığını kaydetti. El Zatari, “Yorgun, çaresiz, aç, travma geçiren ve korkmuş bir durumda olan sivillerin içinde bulundukları çaresiz koşulların birinci dereceden tanığıyım. Onlara acil yardım sağlamamız gerekiyor. Doğu Guta ve Afrin'de birçok insanın acil yardıma ihtiyacı var. Bu iki bölgede geçtiğimiz bir ayda yüzlerce sivil öldürüldü ve onbinlercesi de yerlerinden edildi. Tüm BM üyesi devletlere insani yardım yapmaları ayrıca yapılacak insani yardımları finanse etme çağrısında bulunuyorum” dedi. UNICEF: “Afrin’de yardıma muhtaç 50 bin çocuk var” Birleşmiş Milletler ‘Çocuk Vakfı’, (UNICEF) Sözcüsü Marixie Mercado, bölgeye 20 günden beri gerekli temel sağlık yardımını dağıtamadıklarını, geçtiğimiz perşembe gününden beri de bölgeye su tankerlerinin gitmediğini söyledi. UNICEF, Afrin’de tahminen 50 bin çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.