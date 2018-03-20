BM: 'Afrin’den Yüz Binden Fazla Sivil Göç Etti'

Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin Afrin’in kent merkezine düzenlediği operasyon öncesinde 100 binden fazla kişinin kenti terk ettiğini açıkladı.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük brifingde yaptığı açıklamada Afrin’den çatışmalar nedeniyle 100 binden fazla sivilin ülkenin başka bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını söyledi.
Sözcü Dujarric, Afrin'den göç eden sivillerin büyük bir bölümünü oluşturan 75 bin kişinin, Tel Rıfat’a yerleştiğini belirtti. Afrin’den göç edenlerin diğer kısmının da Nubul, Zahra çevresindeki diğer köylere yerleştiğini kaydetti.
“Ateşkes kararına uyulmasını istiyoruz”
Sözcü Dujarric, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarını başka bölgelerde de sürdürme çabası olduğu, Genel Sekreter’in ileride Kürtlere yönelik olası operasyonlarla ilgili her hangi bir şey söyleyip söylemediğiyle ilgili bir soruyu da yanıtladı. Sözcü Dujarric, “Suriye’de, şu anda devam eden veya ileride meydana gelebilecek çatışmalarla ilgili, BM Güvenlik Konseyi 2401 sayılı bir karar almıştır. Bu karara tam olarak uyulmasını istiyoruz.” diye cevapladı.
“Doğu Guta ve Afrin’de yüzlerce sivil öldü”
Birleşmiş Milletler’i Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Ali el Zatari de Afrin’den 100 bin sivilin göç ettiğini söyledi. El Zatari, Afrin’den Tel Rıfat’a göç eden sivillerin kentte bulunan 16 okulun tamamına yerleştirildiğini, bu yüzden Tel Rıfat’ da eğitim aksadığını kaydetti.
El Zatari, “Yorgun, çaresiz, aç, travma geçiren ve korkmuş bir durumda olan sivillerin içinde bulundukları çaresiz koşulların birinci dereceden tanığıyım. Onlara acil yardım sağlamamız gerekiyor. Doğu Guta ve Afrin'de birçok insanın acil yardıma ihtiyacı var. Bu iki bölgede geçtiğimiz bir ayda yüzlerce sivil öldürüldü ve onbinlercesi de yerlerinden edildi. Tüm BM üyesi devletlere insani yardım yapmaları ayrıca yapılacak insani yardımları finanse etme çağrısında bulunuyorum” dedi.
UNICEF: “Afrin’de yardıma muhtaç 50 bin çocuk var”
Birleşmiş Milletler ‘Çocuk Vakfı’, (UNICEF) Sözcüsü Marixie Mercado, bölgeye 20 günden beri gerekli temel sağlık yardımını dağıtamadıklarını, geçtiğimiz perşembe gününden beri de bölgeye su tankerlerinin gitmediğini söyledi. UNICEF, Afrin’de tahminen 50 bin çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.
“Afrin’de yağma sürüyor”
BM Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye Temsilcisi Sajjad Malik, Afrin’de kırsal alana sıkışıp kalan yüz bin sivilin mal, mülklerine zarar verildiği ve yağmanın sürdüğünü kaydetti.
Kızılhaç Uluslararası Komitesi Başkanı Peter Maurer, Afrin'deki Türk yardım çabalarıyla ilgili şüpheleri olduğunu belirterek, “Türk Kızılayı’nın, Afrin'de Kürt nüfusuyla birlikte çalışabilmesinin güvenilirliği neredeyse sıfıra yakın bir ihtimal” dedi.
Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı, Maurer'in yaptığı açıklamanın, “gerçeklerden uzak ve kabul edilemez '' olduğunu belirtti.
Doğu Guta’da 45 bin kişi evlerini terk etti
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), son günlerde Suriye hükümetinin muhaliflere yönelik saldırıları sonrasında, 45 bin Suriyelinin Doğu Guta’daki kuşatma altında olan evlerini terk ettiklerini, şiddetli çatışmaların arasında kalan bu insanların acil yardıma ihtiyaçları olduğunu açıkladı. UNHCR sivillere insani yardımın ulaştırılması için tüm engellemelerin kaldırılması çağrısı yaptı.
Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Şam'da pazar yerine roketli saldırı: Çok sayıda ölü var
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!
Hırvatistan’da OHAL ilan edildi
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum