‘BM Afrin’e İnsani Yardım Gönderecek’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’deki ateşkes kararının uygulanmasıyla ilgili sonuç ve gelişmeleri değerlendirmek için toplandı. Yetkililer Konsey’in bir ay süreyle insani ateşkes ilan edilmesiyle ilgili 2401 sayılı kararının uygulanamadığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, telekonferans aracılığıyla Suriye’deki insani yardım ve insani ateşkes uygulamalarıyla ilgili Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdi.
“Silahlar konuşunca bunun bedelini insanlar ödüyor” diyen Lowcock, “Suriye’deki tüm güçlüklere rağmen, BM ve ortakları Suriye halkı için çabalarını sürdürmeye devam edecek” diye konuştu.
‘Afrin’den 183 bin 500 kişi göç etti’
Lowcock, Türkiye’nin Afrin’e başlattığı operasyon sonrasında kentten 183,500 kişinin göç ettiğini açıkladı.BM yetkilisi, Afrin’den ayrılan sivillerin, Menbiç, Nubul, Zehra, Tel Rıfat ve Haseke'ye göç ettiğini, kentte şu anda 50 ile 70 bin arasında bir sivil nüfusun bulunduğunu belirtti.
Lowcock, Afrin’de BM’nin insani yardım konusunda çabalarının devam ettiğini belirterek bu konuda Türkiye’nin istekli olduğunu kendilerine ilettiğini, kısa bir zaman içerisinde uluslararası örgüte bağlı insani yardım konvoylarının Afrin’e gönderileceğini kaydetti.
Lowcock, Doğu Guta’daki son durumla ilgili de Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdi. Suriye’de son aylarda en kötü insani krizin yaşandığını belirten yetkili, “Doğu Guta’da sadece ateşkes sırasında bile 1700’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını kaydetti.
Bölgeden göçün devam ettiğini kaydeden Lowcock, yaklaşık 80 bin kişinin başkent Şam’ın kırsal bölgelerine göç ettiğini açıkladı.
‘Suriye İkinci Dünya Savaşı’nı geride bıraktı’
Birleşmiş Milletler, Suriye’deki iç savaşın süre bakımından ikinci dünya savaşını geride bıraktığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılının Mart ayından bu yana 13 milyondan fazla Suriyeli’nin insani yardımlara bağımlı durumda yaşadığı belirtildi.
İç savaş yüzünden 6,1 milyon kişinin ülke içinde yaşadıkları yerlerinden göç etmek zorunda kaldığı, bu kişilerden 5,5 milyondan fazlasının da başka ülkelere kaçtığı belirtildi.
Ülkenin iç savaş nedeniyle harabeye döndüğü, ülke genelinde konutların üçte birinin yıkıldığı, ülkedeki tüm sağlık tesislerinin yaklaşık yarısının imha edildiği belirtildi.
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