HABER

BM: ‘Ateşkes Kararı Suriye’de Hiçbir Şeyi Değiştirmedi’

28.02.2018 23:57 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Suriye’de 30 gün süreyle almış olduğu insani ateşkes konusundaki uluslararası tartışmalar sürüyor. Ateşkes kapsamı, insani yardımın sağlanıp sağlanmadığı, ateşkese tarafların ne derece uyup uymadığı yönünde değişik iddia ve görüşler mevcut

BM: ‘Ateşkes Kararı Suriye’de Hiçbir Şeyi Değiştirmedi’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Suriye’de 30 gün süreyle almış olduğu insani ateşkes konusundaki uluslararası tartışmalar sürüyor. Ateşkes kapsamı, insani yardımın sağlanıp sağlanmadığı, ateşkese tarafların ne derece uyup uymadığı yönünde değişik iddia ve görüşler mevcut.

Suriye’de ilan edilen 30 günlük ateşkes bugün BM Güvenlik Konseyinde de ele alındı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendirdi. Suriye’de 30 günlük ateşkes kararı sonrasında yaşanan olumsuzlukları değerlendirdi.

Lowcock, ateşkes kararına rağmen çatışmaların sürdüğünü, insani yardımların yapılamadığını, Suriye’deki son durumun, ateşkes öncesiyle hiçbir farkı olmadığını, acıların daha da derinleştiğini söyledi.

“BM insani yardımı ulaştırmaya hazır ama engeller aşılmadı”

Konuşmasına, ateşkesi öngören 2401 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla ilgili çok fazla sorunun sorulduğunu belirterek başlayan Lowcock, bu soruları cevaplamaya çalışacağını kaydetti.

BM’nin gerekli bölgelere insani yardımı ulaştırmak için hazır olup olmadığının sorulduğunu belirten Lowcock, “Konvoylarımız ulaşılması zor olan kuşatılmış on yere gitmeye hazır. Doğu Guta’daki Duma bölgesinde 90 bin kişiye yardım götürecek 45 araçlık bir konvoyumuz hazır. Doğu Guta’da yaralılara müdahale edip tahliyeye hazırız. Uluslararası yardım kuruluşlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Kızıl Haç ve Suriye Arap Kızılayı ve diğer yakın çalıştığımız sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Ancak gerekli izin ve geçişler sağlanmadığı için bunu yapamıyoruz” dedi.

“Beş saatte insani yardımın ulaşması imkansız”

Lowcock’a, “2401 sayılı karar uygulamaya kondu mu? Suriye’de ateşkes sağlandı mı? Siviller Doğu Guta’dan tahliye edildi mi? Bu bölgelere giriş için onay verildi mi? Herhangi bir yaralı tahliye edildi mi?” gibi çeşitli sorular yöneltildi. BM yetkilisi tüm bu soruların yanıtlarını ise “hayır ve hayır” şeklinde vermekle yetindi. 30 günlük insani ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamadığını vurgulayan Lowcock, “Beş saatte insani yardımı ulaştırmamız imkansız“ diye konuştu.

Ateşkes kararı sonrasında acı tablo değişmedi

Lowcock, “Cumartesi günü alınan karar sonrasındaki son birkaç gün ne olduğunu soruyorsanız, bunun yanıtı daha fazla bombalama. Daha fazla kavga. Daha fazla tahribat. Daha fazla sakat kalan kadın ve çocuklar. Daha fazla ölümler. Daha fazla açlık” ifadelerini kullanarak, Suriye’de Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda henüz ciddi bir adım atılamadığını en yetkili ağızdan duyurmuş oldu.

Lowcock, 18 Şubat'tan beri Doğu Guta'da 580 kişiden fazla kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin de yaralandığını, İdlib'de sivillerin hayatlarını kaybetmeyi sürdürdüklerini belirterek, “Aralık ayından bugüne kadar 385 bin kişi yerlerinden edildi. Görünen o ki insani yardımlar gitmezse açlık ve hastalık, bombalardan daha fazla insanı öldürecek” dedi.

“Türkiye Afrin’ e insani yardım erişimi için istekli”

Lowcock, Türkiye’nin Afrin’de sürdürdüğü askeri operasyon nedeniyle çok sayıda sivil ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği, sivillerin bölgede hareketlerinin kısıtlandığı yönünde raporlar aldıklarını da belirtti. Lowcock Afrin’de, daha güvenli bölgelere kaçmak isteyen sivillerin zor durumda olduğunu belirterek, “Bölgedeki yerel güçler, risk alıp güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engelliyorlar. Beş bin kişi risk alıp Halep’in köylerine gitti. On binlerce sivil yerlerinden oldu. Türk yetkililer, insani yardımların kolaylaştırılması için bize istekliliklerini vurguladılar. Yardım konvoylarının Şam'dan geldiğini görmek isteriz, ancak bugüne kadar bu olmadı” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış

Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'

Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'

Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
BM nin kuruluş nedeni sadece Türkiyeye baskı uygulamak için mi ?!
Diğer Haberler
ABD'deki kilisede silahlarla ayin

ABD'deki kilisede silahlarla ayin

Serbest bırakılan Salih Müslim için atılacak adım belli oldu!

Serbest bırakılan Salih Müslim için atılacak adım belli oldu!

30 Yıl Annesinin Cesediyle Yaşadı

30 Yıl Annesinin Cesediyle Yaşadı

Dünyaca ünlü yazar Vasileva hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yazar Vasileva hayatını kaybetti

Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın

Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın

Almanya siber saldırının zararını araştırıyor

Almanya siber saldırının zararını araştırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.