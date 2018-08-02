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BM Barış Gücü Suriye-Golan Tepeleri Sınırına Geri Döndü

02.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, BM barış gücünün Suriye ile İsrail işgalindeki Golan Tepeleri arasındaki sınıra geri döndüğünü bildirdi

BM Barış Gücü Suriye-Golan Tepeleri Sınırına Geri Döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, BM barış gücünün Suriye ile İsrail işgalindeki Golan Tepeleri arasındaki sınıra geri döndüğünü bildirdi.

İlk kez Rus askerlerinin de barış gücünde yer alması Rusya’nın İsrail-Suriye arasında arabuluculuk görevini gittikçe daha çok üstlendiğini gösteriyor.

İsrail, Suriye hükümetinin sınıra yakın bölgelerde isyancılara yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle ihlallerin yaşandığı geçen ayların ardından sınırda normalleşmeye doğru gidildiğini kabul etti.

BM Barış Gücü 2014’te Suriye’deki iç savaşın güvenlik kaygılarına neden olduğu gerekçesiyle misyona ara vermis ve Suriye-İsrail sınırından çekilmişti.

2011’de iç savaşın çıkmasından bu yana isyancılar, hükümet güçleri ve IŞİD militanları Golan Tepeleri yakınında birçok kez çarpıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, sınırın Suriye tarafındaki durumun hükümet güçlerinin isyancıları bölgeden çıkartmasının ardından 2011 öncesindeki haline döndüğünü söyledi.

Lieberman, Şam’ın 1974’te yapılan çatışmasızlık anlaşmasına uyması ve Suriye’nin İran ve Hizbullah’ın faaliyet alanı haline gelmemesi halinde İsrail’in Suriye topraklarına müdahale etme ya da burada faaliyet gösterme gibi bir amacı olmadığını belirtti.

Rusya Çarşamba günü İran’ın Suriye’deki birliklerini Suriye-İsrail sınırının 80 kilometre uzağında tutmak için anlaşmaya varmıştı.

Yine de İsrail gece Suriye’nin güneyinde ‘çeşitli silahlı terör oluşumları’na karşı hava saldırısı düzenledi.

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