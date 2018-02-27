BM Cinsel Taciz İddiaları İçin İhbar Hattı Açtı

Gutarres, "Cinsel taciz konusunda sıfır toleransa uygulayacağımızı tekrar ediyorum. Bu yönde herhangi bir tacizin, örgüt olarak bağlı olduğumuz ilkelere aykırı olduğunu yeniden vurguluyorum” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, faaliyete geçecek ihbar hattında cinsel tacizle ilgili soruşturmaya odaklanan uzman bir ekip oluşturulduğunu ve kadın araştırmacı sayısının artırılmasına özel önem verilip ek araştırmacılar işe alındığını belirtti.

Guterres, “24 saat açık olacak yardım hattıyla, BM personeli gizli olarak ihbarlarını, güvenilir, eğitimli ve tarafsız bir kişiye bildirebilecekler. Bu kişiler gerekli soruşturmayı başlatacaklar” dedi.

Birleşmiş Milletler, çalışanlarıyla ilgili son dönemde giderek artancinsel taciz iddialarıyla ilgili ihbarların 24 saat değerlendirileceği bir hat açma kararı aldı.

“Sesini Yükselt” sloganıyla başlayacak yardım hattında uzun bir süredir cinsel taciz iddialarına maruz kalan küresel organizasyon, suçlamalarla ilgili personeli tespit edip, iddialarla ilgili soruşturmaları derinleştirecek.

Guterres, “Hedef, personelin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve onları seçtikleri takdirde eylem konusunda bilinçli kararlar vermelerine imkan vermek" dedi.

Cinsel tacizle ilgili ihbarları, Birleşmiş milletler İç Denetleme Ofisi Soruşturma Bölümü araştıracak. Birleşmiş milletler İç Denetleme Ofisi Soruşturma Bölümü, şikayetleri acilen işleme alacak. Kayda değer ihbarları için kapsamlı soruşturma prosedürü uygulayacak.

“İddialar en tehlikeli bölgelerde görev yapan personelimize zarar veriyor”

Birleşmiş Milletler personelinin adının geçtiği cinsel taciz iddialarıyla ilgili bir değerlendirme yapan BM Sözcüsü Stefan Dujarric, küresel örgüt bünyesinde 95 bin sivil, 90 bin de üniformalı personelin görev yaptığını belirterek, şimdiye kadar kendilerine ulaşan cinsel taciz iddialarıyla ilgili gerekli soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Dujarriç, “Birleşmiş Milletler ile ilgili bu yönde yapılan her iddia, değerlerimizi ve ilkelerimize zarar veriyor. Dünyanın her tarafında, en tehlikeli bölgelerde fedakarca görev yapan personelimize zarar veriyor. Şimdiye kadar elimize ulaşan iddiaların tamamı doğrulanmadı. Bu iddiaların birçoğu ön değerlendirme ve araştırma safhasında" dedi.