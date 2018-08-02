BM: ‘Çocuklar Ölmesin’

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail'de çocuk hakları ihlallerinin sürdüğünü belirterek, İsrail’i, Filistin Yönetimi’ni ve Gazze’deki Hamas yetkililerini, çocuk haklarına saygı duymaya davet etti.
Birleşmiş Milletler bölgedeki tüm çatışan taraflardan, önyargıdan uzaklaşıp herhangi ayrım göstermeksizin bölgedeki çocukların yaşamsal haklarını korumalarını ve acılarını hafifletmek için acil adımlar atmasını istedi.
Açıklamada, “Çocuklar asla şiddetin hedefi olmamalı ve asla şiddete maruz kalmamalı, şiddete katılmaya teşvik edilmemelidir. Çocuk haklarına saygı göstermek herkes için bir öncelik olmalı” denildi.
Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan ortak bildiri, ‘İşgal Altındaki Filistin Toprakları’ (OPT), BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR) Başkanı James Heenan ile Filistin’de bulunan BM Çocuk Fonu Özel Temsilcisi (UNICEF) Genevieve Boutin tarafından hazırlandı.
‘Filistinli çocukların ölümünden derin endişe duyuyoruz’
Açıklamada ayrıca, İsrail işgal altındaki Filistin topraklarının, özellikle de Gazze Şeridi'nde yer alan çocukların birçok haktan mahrum olarak yaşamak zorunda kaldığı vurguladı.
Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan ortak bir bildiride, bölgede öldürülen ya da ciddi şekilde yaralanan Filistinliler arasında 11 yaşında küçük çocukların da bulunduğu belirtilerek, Filistinli çocuk ölümlerinden derin endişe duyulduğu ifade edildi. İsrail'deki çocukların korkuya, travmaya ve ağır yaralanmalara maruz kaldıkları belirtildi.
26 Filistinli çocuk öldü
Ortak açıklamada, sadece geçtiğimiz ay yedi Filistinli çocuğun İsrail'den yapılan saldırı ve bombardımanlar sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.
14 ve 15 yaşındaki iki İsrailli kız çocuğunun, Filistinli silahlı grupların İsrail'e yönelik hiçbir hedef ayrımı gözetmeksizin attığı roketlerden yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, bölgede görev yapan BM’ye bağlı kurumlar tarafından verilen rakamlara göre, 30 Mart tarihinde İsrail sınırında meydana gelen çatışmalar sırasında 26 Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.
21 Filistinli çocuğun protesto gösterileri sırasında vurularak, diğer beş çocuğun da İsrail’in düzenlediği hava saldırıları ve bombardımanlar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı dönemde yüzlerce Filistinli çocuğun da yaralandığı vurgulandı.
BM yetkilileri, bölgede yaralanan bazı çocukların uzuvların kesilmesi sonucunda ömür boyu engelli olarak yaşayacakları belirtilerek, “Yüzlerce yaralı çocuk acil olarak psikolojik desteğe, sosyal yardıma, özel tıbbi tedaviye ve rehabilitasyonuna ihtiyaç duyuyorlar” dedi.
‘Filistinli çocuklar bir çok haktan mahrum olarak yaşıyor’
Bölgedeki Filistinli çocukların “birçok insani ve çocuksu haklarından yoksun” olarak yaşadığı kaydedildi.
Bölgede yaşayan Filistinlilerin çocuklarına bakıp, büyütmek için çok büyük zorluklar yaşadığı kaydedildi. Bölgedeki sıcak hava koşulları göz önüne alındığında Filistinlilere günde sadece dört saat elektrik verildiği, temiz içme suyuna ulaşımın zorluğu ve temiz içme suyunun ulaşımının pahalılığının dikkat çekildi. Okula başlayacak Filistinli çocukların temel okul malzemelerini karşılayacak on binlerce aile bulunduğu belirtildi.
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