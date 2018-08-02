HABER

BM: ‘Çocuklar Ölmesin’

02.08.2018 23:55 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail'de çocuk hakları ihlallerinin sürdüğünü belirterek, İsrail’i, Filistin Yönetimi’ni ve Gazze’deki Hamas yetkililerini, çocuk haklarına saygı duymaya davet etti

BM: ‘Çocuklar Ölmesin’

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail'de çocuk hakları ihlallerinin sürdüğünü belirterek, İsrail’i, Filistin Yönetimi’ni ve Gazze’deki Hamas yetkililerini, çocuk haklarına saygı duymaya davet etti.

Birleşmiş Milletler bölgedeki tüm çatışan taraflardan, önyargıdan uzaklaşıp herhangi ayrım göstermeksizin bölgedeki çocukların yaşamsal haklarını korumalarını ve acılarını hafifletmek için acil adımlar atmasını istedi.

Açıklamada, “Çocuklar asla şiddetin hedefi olmamalı ve asla şiddete maruz kalmamalı, şiddete katılmaya teşvik edilmemelidir. Çocuk haklarına saygı göstermek herkes için bir öncelik olmalı” denildi.

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan ortak bildiri, ‘İşgal Altındaki Filistin Toprakları’ (OPT), BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR) Başkanı James Heenan ile Filistin’de bulunan BM Çocuk Fonu Özel Temsilcisi (UNICEF) Genevieve Boutin tarafından hazırlandı.

​‘Filistinli çocukların ölümünden derin endişe duyuyoruz’

Açıklamada ayrıca, İsrail işgal altındaki Filistin topraklarının, özellikle de Gazze Şeridi'nde yer alan çocukların birçok haktan mahrum olarak yaşamak zorunda kaldığı vurguladı.

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan ortak bir bildiride, bölgede öldürülen ya da ciddi şekilde yaralanan Filistinliler arasında 11 yaşında küçük çocukların da bulunduğu belirtilerek, Filistinli çocuk ölümlerinden derin endişe duyulduğu ifade edildi. İsrail'deki çocukların korkuya, travmaya ve ağır yaralanmalara maruz kaldıkları belirtildi.

​26 Filistinli çocuk öldü

Ortak açıklamada, sadece geçtiğimiz ay yedi Filistinli çocuğun İsrail'den yapılan saldırı ve bombardımanlar sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

14 ve 15 yaşındaki iki İsrailli kız çocuğunun, Filistinli silahlı grupların İsrail'e yönelik hiçbir hedef ayrımı gözetmeksizin attığı roketlerden yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede görev yapan BM’ye bağlı kurumlar tarafından verilen rakamlara göre, 30 Mart tarihinde İsrail sınırında meydana gelen çatışmalar sırasında 26 Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

21 Filistinli çocuğun protesto gösterileri sırasında vurularak, diğer beş çocuğun da İsrail’in düzenlediği hava saldırıları ve bombardımanlar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı dönemde yüzlerce Filistinli çocuğun da yaralandığı vurgulandı.

BM yetkilileri, bölgede yaralanan bazı çocukların uzuvların kesilmesi sonucunda ömür boyu engelli olarak yaşayacakları belirtilerek, “Yüzlerce yaralı çocuk acil olarak psikolojik desteğe, sosyal yardıma, özel tıbbi tedaviye ve rehabilitasyonuna ihtiyaç duyuyorlar” dedi.

‘Filistinli çocuklar bir çok haktan mahrum olarak yaşıyor’

Bölgedeki Filistinli çocukların “birçok insani ve çocuksu haklarından yoksun” olarak yaşadığı kaydedildi.

Bölgede yaşayan Filistinlilerin çocuklarına bakıp, büyütmek için çok büyük zorluklar yaşadığı kaydedildi. Bölgedeki sıcak hava koşulları göz önüne alındığında Filistinlilere günde sadece dört saat elektrik verildiği, temiz içme suyuna ulaşımın zorluğu ve temiz içme suyunun ulaşımının pahalılığının dikkat çekildi. Okula başlayacak Filistinli çocukların temel okul malzemelerini karşılayacak on binlerce aile bulunduğu belirtildi.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Şam'da patlama sesleri! Suriye hava savunma sistemleri İsrail'e ait iki İHA düşürdüŞam'da patlama sesleri! Suriye hava savunma sistemleri İsrail'e ait iki İHA düşürdü
Rus şarkıcıdan Instagram kazası! Sosyal medyayı salladıRus şarkıcıdan Instagram kazası! Sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

'Karnındaki kitleyi fark edip, hastaneye koştum'

'Karnındaki kitleyi fark edip, hastaneye koştum'

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

İlginizi Çekebilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest

13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dürzilerin 'ırkçı devlet' nitelendirmesine kızan Netanyahu, toplantıyı yarıda bıraktı

Dürzilerin 'ırkçı devlet' nitelendirmesine kızan Netanyahu, toplantıyı yarıda bıraktı

İtalya’nın Mussomeli kentinde yazlık evler 1 Euro

İtalya’nın Mussomeli kentinde yazlık evler 1 Euro

Şam'da patlama sesleri! Suriye hava savunma sistemleri İsrail'e ait iki İHA düşürdü

Şam'da patlama sesleri! Suriye hava savunma sistemleri İsrail'e ait iki İHA düşürdü

Rus şarkıcıdan Instagram kazası! Sosyal medyayı salladı

Rus şarkıcıdan Instagram kazası! Sosyal medyayı salladı

İran baharı mı? Başkent Tahran'da halk isyan bayrağını çekti

İran baharı mı? Başkent Tahran'da halk isyan bayrağını çekti

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.