BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

HALEY: KONUŞULMASINA GEREK YOK BMGK toplantısında, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM'ye üye ülkelerin büyük çoğunluğundan farklı bir duruş sergileyerek, "Konseyin neden İran şiddetini konuşmadığını, şiddet ile elçilik açılışı arasında ilgi bulunmadığı, bu konunun Konseyde konuşulmasına gerek olmadığı" yönünde ifadeler kullandı.

ABD'NİN YALNIZLIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ CNN'in haberine göre, ABD'nin büyükelçiliğini taşımasına karşı barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik İsrail güçlerinin saldırısında Gazze sınırında 62 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından dün Kuveyt'in talebiyle BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplantısı, ABD'nin diğer üye ülkelerin çoğunluğu karşısındaki yalnızlığını gözler önüne serdi.

HALEY ELEŞTİRİLDİ Haberde, Haley'in dün Kuveyt'in talebiyle BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplantısındaki konuşmasında "İsrail'in 70. bağımsızlık yıldönümünü" kutladığı ancak Filistin'de yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara değinmediği belirtilerek eleştirildi.

CNN, Washington yönetimi ile dünyanın geri kalanı arasındaki uçurumun, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin Gazze sınırındaki şiddet olaylarından duydukları kızgınlığı dile getirirken ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Hamas'ı suçlaması ile daha da derinleştiğini yazdı.

"HAMAS ŞİDDETİ KIŞKIRTIYOR" İDDİASI



İran'ı, ''terörist'' olarak nitelendirdiği Hamas'a destek vermekle suçlayan Haley, ''Hamas'ın yıllardır şiddeti kışkırttığını ve İsrail güvenlik güçlerine ve altyapısına karşı saldırı başlattığını'' ileri sürdü.

İSRAİL DESTEK ÇIKTI



İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin'deki şiddet olaylarından göstericilerin ve Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti. Danon da tıpkı Haley gibi Gazze sınırındaki olayları İran'ın desteklediğini ifade etti.

ABD VE İSRAİL'E DESTEK ÇIKMADI



Bu arada, BMGK'nın Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri de Konsey kapsamında yayımladıkları bildiride, "İsrail'in sınırlarını koruma hakkını tanırken, bu ülkeden barışçıl gösteri hakkına ve meşru güvenliğini korurken orantısız güç kullanmama ilkesine saygı duymasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BİRDE "BARIŞIN TESİSİNE YARDIMCI OLACAĞIZ" DİYORLAR



Öte yandan dün BMGK toplantısında skandal anlar yaşandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Filistinli temsilci konuşmaya başladığı sırada toplantıyı terk ederek dışarı çıktı. Kendilerini her seferinde özgürlükçü olarak tanımlayan ABD ve yandaşları, açıklamalarında sürekli barışı sağlayacakları yalanını ortaya atıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğin video konferans ile bağlandığı açılış töreninde bu hamle ile "barışı sağlayacaklarını" söylemişti.



