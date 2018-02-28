BM'den 'Afrin' çıkışı: PYD/PKK sivillerin güvenli yere gitmesini engelliyor

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Lowcock, BM'nin kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu 10 bölgeye insani yardım ulaştırmaya hazır olduğuna ancak BMGK'nın insani ateşkes kararına rağmen erişim izni verilmediğine dikkati çekti.

Lowcock, Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden karara rağmen Doğu Guta'daki insani durumun hiçbir şekilde iyileşmediğini, hiçbir tıbbi tahliyenin gerçekleşmediğini ve sivillerin bölgeden ayrılamadığını belirterek, Rusya'nın Doğu Guta'da “günde beş saat insani mola” kararına ilişkin, “Beş saat içinde insani yardım konvoyu göndermek mümkün değil.” ifadesini kullandı.

GÖÇE ZORLANIYOR

Ateşkese rağmen daha fazla bombardıman, daha fazla ölüm ve yıkımın, daha fazla açlığın yaşandığını söyleyen Lowcock, 18 Şubat'tan beri Doğu Guta'da 580 kişiden fazla kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Lowcock, İdlib'deki çatışmalarda sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini, aralık ayından beri 385 bin kişinin yerinden edildiğini ve nüfusunun yarısı daha önce yerinden edilmişler olan İdlib'de insanların yeniden na vurgu yaparak “Açlık ve ve hastalık, bombalardan daha fazla insanı öldürecek.” dedi.