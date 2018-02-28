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BM'den 'Afrin' çıkışı: PYD/PKK sivillerin güvenli yere gitmesini engelliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2018 22:34 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek “Türk makamları, insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, Şam'dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi” dedi.

BM'den 'Afrin' çıkışı: PYD/PKK sivillerin güvenli yere gitmesini engelliyor

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Lowcock, BM'nin kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu 10 bölgeye insani yardım ulaştırmaya hazır olduğuna ancak BMGK'nın insani ateşkes kararına rağmen erişim izni verilmediğine dikkati çekti.

Lowcock, Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden karara rağmen Doğu Guta'daki insani durumun hiçbir şekilde iyileşmediğini, hiçbir tıbbi tahliyenin gerçekleşmediğini ve sivillerin bölgeden ayrılamadığını belirterek, Rusya'nın Doğu Guta'da “günde beş saat insani mola” kararına ilişkin, “Beş saat içinde insani yardım konvoyu göndermek mümkün değil.” ifadesini kullandı.

GÖÇE ZORLANIYOR

Ateşkese rağmen daha fazla bombardıman, daha fazla ölüm ve yıkımın, daha fazla açlığın yaşandığını söyleyen Lowcock, 18 Şubat'tan beri Doğu Guta'da 580 kişiden fazla kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Lowcock, İdlib'deki çatışmalarda sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini, aralık ayından beri 385 bin kişinin yerinden edildiğini ve nüfusunun yarısı daha önce yerinden edilmişler olan İdlib'de insanların yeniden na vurgu yaparak “Açlık ve ve hastalık, bombalardan daha fazla insanı öldürecek.” dedi.

YPG ENGELLİYOR

Afrin'deki gelişmelere de değinen Lowcock, “yerel yetkililer” şeklinde tanımladığı terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek “Türk makamları, (Afrin'e) insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, Şam'dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi.” değerlendirmesinde bulundu.

"GELİŞİGÜZEL SALDIRILAR"

BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman ise uluslarası toplum olarak iki hafta sonra 8. yılına girecek savaşa son vermekte başarısız olduklarını söyledi.

Uluslararası hukuku ihlal eden tüm tarafları kınadıklarını belirten Feltman, “Suriye hükümetinin el-Nusra savaşçılarını hedef alma gerekçesiyle 400 bin sivilin yaşadığı Guta'da gelişigüzel saldırılar düzenlemesi hiçbir şekilde meşrulaştıramaz.” diye konuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
BM Mark Lowcock PKK PDY

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Adam meseleyi çok güzel ifade etmiş ayrıca; ESED severlerede tabir yerindeyse TIPA yapmış PYD ile anlaşıp , o teröristleri kurtarmak için Afrin e girmeye çalıştığını bile bile Esed e "__adam ülkesini teröristlerden koruyor"diyen İYİ Partili serdar_alcym ÖSO Mehmetcikle Omuz omuza PKK ya karşı savaşıyor. Sen o ÖSO ya terörist diyorsan ;bir numaralı PKK lısın "Ne Mutlu Türküm diyene" diyor olman birşey ifade etmez PKK nezaman köşeye sıkışsa "Barış" isteyen Türk(!)Tabipler Birliği nekadar Türk se Sende O kadar Türk sün
@palermo544 cumhurbaşkanımız türklük dahail her türlü milliyetçiligi ayaklarımın altına almışım demişti üstüne birde andımızı yaskalmıştı biri türkmü dedi ?
@adriannn " andımız" dediğin sözleri yazan adam "Kabe Arabın olsun..Çankaya bize yeter" diyen birisidir bazılarınızda "Arabın dini" diyerek Milletin dinine Peygamberine hakaretler ediyor ve bunu Türkçülük zannediyor Sizin" Milliyetçiliğiniz" bu! ve bunun adı asla Milliyetçilik değildir.. KİTAPSIZLIKTIR
@palermo544 @palermo544 vatikanın çocuğu haburda pkk diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD ile ittifak yapan senmi bunu diyon değişik TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan PAPACILAR
biz boşamı bağırdık onlar it sürüsü çakallar ordusu diye yenimi anladınız
8 senedir ancamı aklınıza geldi savaş sonlandırmak yemezler abd li akılılar siz uyanık milet saf geçin bu oyunları
mustafa kemal ataturk hakkin rahmetine kavusunca hakka dogru yola cikinca. mekani cennet olsun insallah. chp zihniyeti degisti. ataturkcuyum diyerek ulkeye atmadigi kazik kalmadi yapmadigi hayinlik kalmadi. bu ulkenin basina bela.halada bela oluyorlar ya. ben utaniyorum ataturkun ne zorluklarla kurmus oldugu parti chp nin zihniyetinin amacinin farkli boyutlara girmesine. ataturk yasasaydi bu zihniyet yuzunden birakmis oldugu partinin vatan haini insanlarin ele gexirdigini gorseydi utanirdi. ataturkun kurmus oldugu parti simdi turkiye dusmani dergahi olmus. ataturk bu yuzden rahat uyuyamiyordu
Palermo544 tescilli aktroldur,boşverin yorum yapmaya değmez.
BM BUNU BİL 30 YILDAN FAZLA BU ÇAPULCU SÜRÜSÜNDEN ÇOK ÇEKTİK ARALARINDA BAZI AVRUPA ÜLKELERİ BAŞTA ABD TAM DESTEK VERİYOR BUNU 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK BİLE BİLİYOR İŞTE BU ÇAPULCU SÜRÜLERİNİ TEMİZLEYECEĞİZ KARŞIMIZDA BIRAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ FERİŞTAHI GELSE EZİP GEÇECEĞİZ BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİ
o 8 senede olen o mahsun cocuklarin yaslilarin kadinlarin genc yasdaki cokular komyon kamyon olduruldugu zaman nerdeydiniz o zaman niye cikip konusmadiniz
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