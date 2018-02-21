BM’den ‘Afrin’deki operasyona son verilsin’ açıklaması

Dünkü basın toplantısında Afrin'deki son durumu değerlendiren Dujarric, "Bu askeri operasyonlara son verilmesi gerekiyor. Çatışmaların sayısı ne kadar çoğalırsa yardıma muhtaç insanlara erişim o kadar azalıyor. Afrin veya Doğu Guta'daki çatışmalar yüzünden insanlar evlerini terk ediyor. Her yeni gün beraberinde daha fazla acı getiriyor" dedi.
Sputnik'te yer alan habere göre; Dujarric, "Çatışmaların yaşandığı her gün, çatışmaya dahil olan taraflar arasındaki cepheleşme riskini daha da artırıyor" diye ekledi.
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