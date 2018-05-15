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BM'den Gazze'deki katliam için soruşturma çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Sözcüsü, İsrail'in Gazze'deki katliamı için, 'Yaşanan vahşet için bağımsız soruşturma çağrısında bulunuyoruz' dedi.

BM'den Gazze'deki katliam için soruşturma çağrısı

BM, Gazze'deki katliamla ilgili soruşturma çağrısı yaptı.

"Yaşanan vahşet için bağımsız soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Filistinlilerin sınıra yaklaşması İsrail'in gerçek mermi kullanmasını haklı çıkarmaz. İsrail güçleri, tehdit oluşturup oluşturmadığına bakmaksızın Filistinlileri öldürdü."

(TRT Haber)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İnsanlık vahşetini yapan yerli ve yabanci herkesi lanetliyoruz.Bu ülkede ırkçılık ve kinci dincilik yapanlar,katilleri ne yüzle lanetliyorlar,kendileride yeri ve zamanı gelince en büyük katliamları yapiyorlar ve yapmayada devam ediyorlar.sizin bu zihniyetiniz islama olan inancıda bitirdi,bu saatte kadar bu kadar ölürdük akşama kadar bu kadar öldüreceğiz diyen zihniyetten Filistin halkına ne faydası olduda bundan sonra olur.Önce insan olmayı öğrenin,ABD ve İsrailin elindekiler imkanlar sizin elinizde olsa siz daha beterini yaparsınız.Tek çare insan olmaktırinsannnnn.
NE SORUŞTURMASI DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATİL İSRAİL AMERİKA VE ORTAKLARI İNSANLARI ÖLDÜRÜLÜYOR SORUŞTURMAYMIŞ BATSIN SİZİN BU İKİ YÜZSÜZLÜĞÜNÜZ .
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