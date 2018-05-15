BM'den Gazze'deki katliam için soruşturma çağrısı

BM, Gazze'deki katliamla ilgili soruşturma çağrısı yaptı.
"Yaşanan vahşet için bağımsız soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Filistinlilerin sınıra yaklaşması İsrail'in gerçek mermi kullanmasını haklı çıkarmaz. İsrail güçleri, tehdit oluşturup oluşturmadığına bakmaksızın Filistinlileri öldürdü."
(TRT Haber)
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