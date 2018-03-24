BM'den korkutan açıklama: 124 milyona ulaştı

BM Güvenlik Konseyini çatışmalar ve savaşların neden olduğu açlık konusunda video konferans yoluyla bilgilendiren Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, çatışmaların gıda güvensizliğine neden olduğuna, bunun yarattığı istikrarsızlığın ise şiddeti tetiklediğine dikkati çekti.

Bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmeyen kronik açlık çeken 815 milyon kişinin yüzde 60'ının savaş bölgelerinde yaşadığını anlatan Beasley, ''Dünya genelinde çatışmaların neden olduğu açlık yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısı son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyona ulaştı.'' dedi.

Beasley, aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 124 milyon kişiden yaklaşık 32 milyonunun Somali, Yemen, Güney Sudan ve geçen yıl kıtlık yaşanan Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşadığını ifade etti.

Afrika'da Sahel bölgesi için de gıda güvensizliği konusunda uyarıda bulunan Beasley, Burkina Faso, Çad, Nijer, Mali and Moritanya'da aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olanların oranının son beş yılda yüzde 30 arttığını söyledi.