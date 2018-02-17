HABER

BM'den korkutan Suriye uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2018 00:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

BM'den korkutan Suriye uyarısı

Guterres, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, artan krizler, çatışmalar ve küresel terör tehditleri karşısında birlik çağrısında bulundu.

Artan çatışmaların uluslararası insani hukuk ve insan hakları ihlallerini de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Guterres, çatışmaların ve krizlerin sürekli artığını söyledi.

Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve füzeleri nedeniyle nükleer tehdit ile karşı karşıya olunduğuna işaret eden Guterres, ABD ve Kuzey Kore'ye bir araya gelip “anlamlı” müzakereler yapması çağrısında bulundu.

ORTA DOĞU'DA “KÖRDÜĞÜM”

Orta Doğu'da yaşanan krizlerle "gerçek bir kördüğüm” ile karşı karşıya kalındığını söyleyen Guterres, Orta Doğu'nun karmakarışık bir hal aldığını dile getirdi.
İsrail-Filistin sorununun, Sünni-Şii ayrışmasının, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginliğin, Körfez ülkeleri arasında yaşanan sorunların birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve “bataklık” oluşturduğunu ifade eden Guterres, “İsrail ve Filistin arasındaki barış süreci çıkmaza girdi.” dedi.

Guterres, İsrail-Filistin sorununda “iki devletli” çözümün barışa giden tek yol olduğunu vurguladı. Suriye'de İdlib ve Doğu Guta'da yaşanan insani krize dikkati çeken Guterres, “Suriye'nin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz.”
ifadesini kullandı.

Guterres, İsrail ve Hizbullah arasında olası bir savaş çıkmasının ise Lübnan'ın büyük bir kısmında yıkıma neden olacağı konusunda uyarıda bulundu.

AA

Rusya'dan Suriye'de kimyasal silah soruşturması için yeni teklifRusya'dan Suriye'de kimyasal silah soruşturması için yeni teklif
BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurduBM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurdu
ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmediABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Suriye

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

İlginizi Çekebilir

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Okuyucu Yorumları 12 yorum
tayyibinde bunda suçu var..hala öso denen pisliklerle parçalamaya çalışıyor...
suriye parçalanalı 4 yıl oldu ..biz tekrar birleştirmeye çalışırken senın tespitine bak hele birleşmiş kafalar..
SEN Mİ BİRLEŞTİRME YE ÇALIŞIYORSUN BOR PARÇA ETİKETLER KOPARMAK İÇİN LESİN ÜSTÜNDE ET BÖLÜNME LES TEN PAY ALMA DERDINDESIN
Antonio Guterres,gerçekten mi?Hiç belli olmuyordu, orta doğunun halini iyi ki söyledin, Ya siz bu hale getirdiniz ya!Milletlerin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz.
kuzey korenin elinde bulundurduğu füzeler nükleer tehdit olarak görülüyorda abd ve rusyanın elinde bulundurduğu binlerce nükleer başlık neden tehdit olarak görülmüyor?
Ortadoğu’ya tekrardan el atmak için geri zekalı ya yatıyorlar yedik hemen BM
Türkiye suriye ırak iran orta doğu afganistan bögle ile uzaktan yakından alaksı olmayanlar bölgenin kaderini belirlemeye çalışıyor .. Afedersiniz ama size ........... çıkan ne dürüstçe bunu söyleyin ..
SURİYEYİ BÖLME PLANLARI YEDİ YIL ÖNCE ABD TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTANLA YAPILDI. KİŞİSEL HEVES VE TATMİNLER UĞRUNA TÜRKİYE BU BALÇIK ÇAMURA ÇEKİLDİ .ŞİMDİ DE İÇİNDEN ÇIKMAK İÇİN YİĞİTLERİMİZ CAN VERİYOR. O ZAMANLAR KİME NE SÖZLER VERİLDİYSE ARTIK BİLEMİYORUZ ELBETTE AMA YİNE KANDIRILDIĞIMIZ KESİN.
yok yav parcalama tehlikesi ha ...hic aklima gelmemisti....
4 e Bölünsün
adamlar çok zeki baba başa cıkamıyorum. :)
herşey obama yüzünden oldu,bizi kandırdı,yalan söyledi,15 günde esad' ı devirriz dedi,bizde bop eşbaşkanı olarak destek kararı aldık,yüce milletimize söz verdik,15 günde şam'da cuma namazı kılarız dedik,başımıza ve islam alemine ne iişler açtık,
Diğer Haberler
Meksika'da meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından ilk görüntüler

Meksika'da meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından ilk görüntüler

Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem

Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem

Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

Selahattin Demirtaş’ın Tutukluluğu Devam Edecek

Selahattin Demirtaş’ın Tutukluluğu Devam Edecek

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

İklim değişikliği terörü güçlendiriyor

İklim değişikliği terörü güçlendiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.