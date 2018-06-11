BM'den önemli sığınmacı uyarısı: 2,5 milyon Türkiye'ye akın edebilir

BM'nin Suriye insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis, bölgede yaşayan 2,5 milyon sivilin ülkede gidebilecekleri bir yerlerinin kalmadığını ifade etti ve "2,5 milyon sivilin yerinden edilmesinden ve Türkiye'ye yönelmesinden endişe ediyoruz… Gidebilecekleri başka bir yön kalmadı" dedi.
Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçan mültecilerin sayısı 3,5 milyonu aşmış durumda.
Geçtiğimiz hafta Cuma günü İdlib'de düzenlenen bir hava operasyonunda 40'ın üzerinde sivilin öldüğü belirtilmiş, BM konuyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.
Suriyeli muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'in kuzeyindeki Zardana kasabasında düzenlenen operasyonu Rus uçaklarının gerçekleştirdiğini aktarmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise hava operasyonlarının yapıldığı bölgede Nusra Cephesi ile şiddetli çatışmalar yaşandığını aktarmıştı.
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