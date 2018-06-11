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BM'den önemli sığınmacı uyarısı: 2,5 milyon Türkiye'ye akın edebilir

11.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ve müttefiklerinin İdlib vilayetinde yürüttüğü harekâtın büyük bir mülteci dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

BM'den önemli sığınmacı uyarısı: 2,5 milyon Türkiye'ye akın edebilir

BM'nin Suriye insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis, bölgede yaşayan 2,5 milyon sivilin ülkede gidebilecekleri bir yerlerinin kalmadığını ifade etti ve "2,5 milyon sivilin yerinden edilmesinden ve Türkiye'ye yönelmesinden endişe ediyoruz… Gidebilecekleri başka bir yön kalmadı" dedi.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçan mültecilerin sayısı 3,5 milyonu aşmış durumda.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü İdlib'de düzenlenen bir hava operasyonunda 40'ın üzerinde sivilin öldüğü belirtilmiş, BM konuyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Suriyeli muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'in kuzeyindeki Zardana kasabasında düzenlenen operasyonu Rus uçaklarının gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise hava operasyonlarının yapıldığı bölgede Nusra Cephesi ile şiddetli çatışmalar yaşandığını aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Suriye İdlib sığınmacı Harekat

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
onları bu topraklara alırsanoz bunlarıda göndermezseniz YARADAN sizi helak etsin İNŞALLAH
ADI OLAN HÜKMÜ OLMAYAN KARARLAR ALACAĞINIZA,AKTİF OLUN DURDURUN.ÖNCE O ÜLKEDE SAVAŞ SUÇU İŞLEYENLERİ ELE ALIN.
TAMAM Gelsinler ŞAŞALI Binalar Hazır NUROLPARK Evleri , Olmazsa ATAKÖY SELENİOM , Bu binalar Türk Halkı için Yapılmadı ya...
yanlış suriye politikaları yüzünden ülke arap ve suriyeli yurduna döndü 20-30 sene sonra ne olacağını tahmin edebilen varmı ?
Gelsinler gelsinler nasılsa siz ensarsınız 1100 odalı saray var bide 300 odalı yazlık ağırlarsınız artık orada kendi cebinizden yedirir içirirsiniz ekmek elden su gölden miss
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