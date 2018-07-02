BM'den önemli uyarı: Suriyeli sığınmacı sayısı 270 bine sıçradı

BM pazar günü yaptığı açıklamada ülkelerini terk eden Suriyeli sığınmacı sayısını 160 bin olarak açıklamıştı.
Ürdün'ün BM sözcüsü rakamın son gelişmeler ışında iki hafta içinde 110 bin arttığını belirtti.
Sözcü Muhammed Hawari, Suriye, İsrail ve Ürdün arasındaki gerilimin rakamı yükselttiğini açıkladı.
İSRAİL SURİYE HATTINA SEVKİYAT YAPTI
Reuters haber ajansı, İsrail'in Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu. İsrail ordusu, bu hamle için 'İsrail Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürecek ancak kendi sınırlarını da koruyacak' açıklamasında bulundu.
Açıklamada, "Golan Tepeleri'nde yaşanan gelişmeler ışığında, bu sabah yapılan hazırlıklar kapsamında birlikler bölgeye sevkedildi" denildi.
İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. İsrail'in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.
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