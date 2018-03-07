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BM'den son dakika Afrin açıklaması: Bazı sorunlar var

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 22:02 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), Afrin'e insani erişim ve terör örgütü YPG/PKK'nın, bölgeden ayrılmasını engellediği sivillerin kentten çıkmasına izin verilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüşüldüğü ancak bazı sorunlarla karşılaşıldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Afrin'den ayrılmak isteyen ancak “yerel yetkililer” tarafından engellenen sivillerin durumundan endişe duyduklarını söyledi.

Afrin'den şimdiye kadar 5 bin kişinin ayrılabildiğini ancak şimdi sivillerin çıkışına izin verilmediğini ve bu konudaki endişelerini daha önce de dile getirdiklerini ifade eden Haq, Afrin'e insani erişim ve bölgeden sivillerin ayrılabilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüştüklerini ama yer yer sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Haq, AA muhabirinin “Yerel yönetimler ile kimleri kastediyorsunuz? Bunlar YPG/PKK terör örgütü mü?" sorusuna “Evet onlar da dahil.” yanıtını verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, Afrin'de “yerel yetkililer” şeklinde tanımladığı terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.

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Afrin Periodistas BM

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
sivillerin afrinden cikmasini ypg nin engellemedigini zaten herkes biliyor. siz yinede istediginiz doğruyu söyleyin
Katil pkk pyd e afrin halkına faşistlik yapıyor baskı yapıyor sivillerin afrinden gitmesini engelliyor
@amr0dihyv8 katil kim acaba
@asdoper04 sen ve senin gibilerdir
evet bazı sorunlar var siz olduğu yerden çıkamayanları değilde esadın katlettikleriyle işgilenseniz biz afrini nasılsa çözeceğiz herkes işini yapsın;)
BM kendi ajanlarının tahliye etmek için uyduruktan ateşkes ilan ettirip işin içinden sıyrılmayı planlıyor.. yemezler...
çok önce yapması gereken olumlu haberler olmalı türkiye haklıdır kazanacaktır. Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
yabancı ypg pkk hermenileri orada sıkıştılar onları kurtarmak istiyorsunuz ama oraya gelmekle ölümü istediler ve ölecekler pkk hermenileriyle beraber onlarıda actıkları hendeklere gömeceğiz.
pkk her zamanki gibi boşuna etek giyip sivillerin arkasına saklanmaya çalışmasın. kaçışları yok geberecekler
Afrin'deki yerel yöneticiler sivillerin tahliyesini engelliyorlar. Sivilleri kalkan olarak kullanmak için... O alçakların infazı şart. Benim 5000 fedaim olsa 5 tanesini oraya 'vazife' için gönderirdim. Lafla, hamasetle, el sallayarak değil. Gerçekten gönderirdim.
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