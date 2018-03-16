BM'den son dakika Afrin açıklaması! Rakam verdi!

Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı günü devam ederken Afrin'de TSK ve ÖSO bölgeden terör örgütü PKK/PYD'yi temizliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in merkezine yaklaşmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler, son bir kaç gün içerisinde 48 bin kişinin bölgeden ayrıldığını duyurdu.