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BM'den son dakika Afrin açıklaması! Rakam verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 20:04 | Son Güncelleme

BM'den yapılan açıklamada, 'Son birkaç günde 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı' denildi.

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Rakam verdi!

Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı günü devam ederken Afrin'de TSK ve ÖSO bölgeden terör örgütü PKK/PYD'yi temizliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in merkezine yaklaşmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler, son bir kaç gün içerisinde 48 bin kişinin bölgeden ayrıldığını duyurdu.

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Afrin BM Suriye dünya

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Tamam alayı ayrılsın çürük bilo ABD vatandaşi buro bedelli berat suriyeyi karıştıran milyonlarca suriyeli ülkeye dolduran BOP eş başkanı PAPA dostu suriyelileride alıp afrine yerleşsin
@mah6bsddn4 konuş konus hatta birde selam cakxegm siber suclara
AVRUPA BASINI.AFRİN HALKI KENDİSİNİ KESMEĞE GELEN DİNCİ ÖSO TERÖRİSTLERİNDEN KAÇIYOR DİYOR.
Öso el bab ta Işıd la savaştı.Öso şimdi pkk nın canına okuyor.Zorunuza giden bu.Öso Suriyeli köylü çocuklar.Vatanlarını teröristlerden kurtarıyor pkk lı itler kuduruyor.
@yasssah yabancı dili olmayanlar, yabancı basını takip edemeyenler, chp yi takip etsin. haçlı dünyası ne diyorsa aynısını chpliler de diyor. işid türkiye sınırına varınca chpli : türkiye işid e destek veriyor. mit tırlarında chpli : türkiye teröre destek veriyor. suriyeye girince chp li : öso terörist. türkiye teröre destek veriyor.
el babı el nusra teröristlerine verdiler.afrinide öso teröristlerine verecekler.el bab daki yönetim şekline bakın tam bir baskı yönetimi.
oraya mı gittin ki burdan salıyorsun
@mikail_761 senin reis de cepheye gitmiyor.o da mı sallıyor...
bu adamlar kafayı yemişler. durup dururken yerlerini ve yurtlarını terkediyorlar
gelin bakam.afrin fatihi bakar size.
barbar ve katil surulerinden kaciyorlardir
afrinden törörden kacıyo vatandaş 15 gün sonra tekrar dönerler
Ülkemize girişlerini batıdan Hatay sınır kapısından yapacaklar? Yoksa kuzeyden Kilis sınır kapısından mı?
Hatay zaten karışık iyice karışacak.
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