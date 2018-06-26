BM'den Türkiye ile iş birliği açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Antonio Guterres'in, Türkiye ile çok çeşitli konularda iş birliğini sürdürmeyi dört gözle beklediğini söyledi.
Haq , AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini takip ettiğini belirterek, ''Genel Sekreter, Türkiye ile çok çeşitli konularda iş birliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor.'' ifadesini kullandı.
ALMANYA'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebriklerini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diledi.
Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma kararlılıklarını yineleyen iki lider, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin önemini de vurguladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, ''Sayın Başkan, yeniden seçilmenizden dolayı kalpten tebriklerimi iletiyorum.'' ifadesini kullandı.
Uzun yıllara dayanan dostluğun Almanya ve Türkiye'yi birbirine bağladığını belirten Merkel, iki ülke toplumu ve ülkeler arasındaki yoğun değişimin çok çeşitli olan ikili ilişkilere damgasını vurduğunu kaydetti.
Ortadoğu’daki köklü değişimlerin Almanya ve Türkiye'yi etkilediğine işaret eden Merkel, Türkiye'nin bu konuda büyük sorumluluk gösterdiğini vurguladı.
Almanya Başbakanı, demokratik katılımın ve hukukun üstünlüğüne saygının güçlendirildiği, istikrarlı ve çoğulcu bir Türkiye'nin partneri olmak istediklerini belirtti.
Merkel, ''Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağımı bildirir ve sizlere önünüzdeki görevler için başarılar dilerim.'' görüşünü paylaştı.
MACRON'DAN ERDOĞAN'A KUTLAMA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj göndererek, 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.
Edinilen bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.
Macron mesajında, "Türk seçmenlerin sizi yeniden Cumhurbaşkanlığına seçtikleri ve Meclis'teki çoğunluğu Cumhur İttifakı'na tevdi ettikleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesinde zatı alinizi tebrik eder, Fransa adına, şahsınıza ve Türk halkına en samimi başarı dileklerimi sunarım." ifadesini kullandı.
"Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi, ayrıca kurumlarının demokratik işleyişi lehindeki sorumluluğunuz çok önemli." görüşüne yer veren Macron, mesajında şunları kaydetti:
"Özellikle Suriye'de siyasi bir çözüm için bulunduğumuz fikir teatilerinin yanı sıra terörizm ile mücadele alanındaki iş birliğimiz başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel konular olsun, üstesinden gelmemiz gereken ortak birçok önemli hususta sizinle bir yılı aşkın süredir yürüttüğümüz kişisel ilişkiyi, yoğun ve açık sözlü diyaloğu devam ettirme arzumdan ve buna hazır olduğumdan emin olabilirsiniz. İlkelerimize ve değerlerimize saygı çerçevesinde, Türkiye ile Avrupa Birliği ve Birliğin tüm üye devletleri arasında mütemadi ve dingin bir diyaloğun gerekliliği konusunda da inancımı koruyorum. Nitekim, tüm bu konulara, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda, ortak cevaplar bulmak üzere çalışabilmemizi ümit ediyorum."
Macron mesajına, "Yakında görüşmek dileğiyle." ifadesiyle son verdi.
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